أخبار التعليم.. ساعات الليل والنهار تتساوى غدا.. الأعلى للجامعات: لا تعديل بالمناهج والمقرارات في رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ساعات الليل والنهار تتساوى غدا.. ظاهرة فلكية تتحكم في الوقت

نشهد غدآ ظاهرة فلكية فريدة، تحدث تغيرا فى الوقت، وهي ظاهرة تتكرر مرتين فقط كل عام و هي ظاهرة الاعتدال الربيعي التي يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول ما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل .

عميد علوم حلوان: امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا بالكلية وليست أونلاين

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان ، نظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان .

الأعلى للجامعات: لا تعديل بالمناهج الدراسية والمقرارات في رمضان

أكد مصدر مسؤول المجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد تعديل في المناهج الدراسية والمقرارات، وأن امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ خلال شهر رمضان.

تنفيذ مبادرة في حب مصر بين كلية الآداب والثقافة والتضامن الاجتماعي بسيناء

التقى اليوم د. حاتم سلامة ، أستاذ الأدب الإنجليزي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش بمحافظة



طلاب كلية الطب يحصدون المركز الأول في الدوري الثقافي لكليات جامعة الأقصر

انطلق اليوم الأحد، الدورى الثقافى لكليات جامعة الأقصر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، حيث نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير، الدورى الثقافى لكليات الآثار، والفنون الجميلة، والألسن، والسياحة والفنادق، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات، بحضور معالى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والأستاذ محمد حسان مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

تجهيز مدرسة داخل كل حي في السويس بملاعب متعددة لجميع الألعاب

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر، اليوم، فعاليات نهائى مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" تحت شعار "مع بعض نكبر" باستاد منتخب السويس بمحافظة السويس، بالتعاون مع قنوات مدرستنا، حيث تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

وزير التعليم: مسابقة أولمبياد مدارس مصر نجحت وسنتوسع فيها السنوات المقبلة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس عادت لوضعها الطبيعي كمكان للتعلم وممارسة الأنشطة.