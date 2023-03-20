عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ..بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي وبملابس ضيقة و زوجة ماجد المصري تثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بأحدث ظهور لها

و احتفلت الاعلامية بوسى شلبى  بعيد ميلادها في دبي مع نجمات الفن سوسن بدر وايناس الدغيدي وبوسي

وفر فلوسك.. هاني الناظر يقدم وصفة سحرية لرفع المناعة

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الجو مُتقلب خلا الفترة الحالية . 

وأضاف هاني الناظر فى منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: مع قدوم رمضان  فنحن بحاجة إلى  جهاز مناعي قوي والمحافظة في الوقت نفسه علي سلامة الجلد ونضارة البشرة .

الكفتة تصيب بالسرطان بسبب هذه الحركة | تحذير

تلجأ الكثير من السيدات الى استخدام الفحم عند طهى الطعام فى المنزل للشعور بمذاق الشوى خاصةً هذه الاطعمة مثل"الكفتة و اللحوم والدجاج ".

ولا تعلم النساء مدى خطورة طهى الطعام على الفحم ، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، مخاطر تسوية الكفتة أو الفراخ على  الفحم .

بملابس ضيقة.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت زوجة ماجد المصرى بملابس جريئة ومثيرة باللون الأسود الجلد وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما “آدهم وداليدا”.

بوسي شلبي الاعلامية بوسي شلبي الأمراض الجلدية هاني الناظر طهي الطعام زوجة ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

ذيل "الجزيرة" لا ينعدل| القناة مارست الكذب والسفور والمكايدة.. ومستمرة في التحريض والفتنة

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وفر فلوسك.. هاني الناظر يقدم وصفة سحرية لرفع المناعة

مفعول سحري.. مشروب مليء بالعناصر الغذائية لعلاج تساقط الشعر

أقوى من المضادات الحيوية.. 4 أطعمة سريعة المفعول لتقليل الالتهاب

تحمي من الخرف والزهايمر.. 9 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ

5 مشروبات سريعة المفعول ومجربة تحول جسمك لآلة حرق دهون

نوعان من الطعام في الإفطار يعرّضاك لخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب

مشروبات تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة

مش هتشتريها تاني.. أسرع وصفة لتحضير السمبوسك

ترشيحاتنا

تصل لـ5 سنوات حبس.. قانون جديد يزج بالزوج للسجن حال ضرب الزوجة

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

تصفية حسابات داخل الزمالك.. فيريرا ينتفض وموقف غريب من أسامة نبيه

ذكر عظيم لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. أدركه بـ ركعتين و7 كلمات

عاجل.. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.. مكالمة عاجلة من الرئيس الأمريكي إلى نتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

مشط بـ6.5 مليون دينار.. أغرب هدية ذهب لـ عيد الأم بدولة عربية

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ