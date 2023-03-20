نشرة المرأة ..بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي وبملابس ضيقة و زوجة ماجد المصري تثير ضجة على السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بأحدث ظهور لها

و احتفلت الاعلامية بوسى شلبى بعيد ميلادها في دبي مع نجمات الفن سوسن بدر وايناس الدغيدي وبوسي

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الجو مُتقلب خلا الفترة الحالية .

وأضاف هاني الناظر فى منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: مع قدوم رمضان فنحن بحاجة إلى جهاز مناعي قوي والمحافظة في الوقت نفسه علي سلامة الجلد ونضارة البشرة .

تلجأ الكثير من السيدات الى استخدام الفحم عند طهى الطعام فى المنزل للشعور بمذاق الشوى خاصةً هذه الاطعمة مثل"الكفتة و اللحوم والدجاج ".

ولا تعلم النساء مدى خطورة طهى الطعام على الفحم ، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، مخاطر تسوية الكفتة أو الفراخ على الفحم .

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت زوجة ماجد المصرى بملابس جريئة ومثيرة باللون الأسود الجلد وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما “آدهم وداليدا”.