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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن أسماء المدربين المرشحين الأجانب لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “خلال ايام رئيس الزمالك يعلن رحيل فيريرا و الاعلان عن مدير فني اجنبي جديد ( فلادان ميلويفيتش ، كريستيان جروس - تاكيس جونياس)”.

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ترتيب الزمالك

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.

يُذكر أن الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات عقب الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري ليتذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

الزمالك عمر ربيع ياسين فيريرا فلادان ميلويفيتش كريستيان جروس تاكيس جونياس

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