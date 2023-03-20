كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس برية بين السخنة والدخيلة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يمثل قناة سويس برية بين السخنة والدخيل، متابعا: نستهدف جعل مصر مركزا للتجارة عالميا ولوجستيا، من خلال تطوير الموانئ ووسائل النقل وخدمة المناطق الزراعية والصناعية.

وأضاف كامل الوزير، وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر" أن مستقبل نقل البضائع في العالم خلال الفترة المقبلة يعتمد على القطارات السريعة، متابعا: نستهدف إنشاء شبكة تمتد لنحو 2000 كيلومتر.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي سينقل البضائع من السخنة للدخيلة خلال 2024، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد قطار كهربائي من ألمانيا أواخر العام الجاري.

واسترسل:"صحيح أن لازم أتوسع في المناطق الصناعية والزراعية.. طيب أنا هنقل المنتجات من توشكى والعوينات إزاي.. لازم يكون فيه قطر سريع علشان أنقل البضائع من توشكى لأبوسمبل".



