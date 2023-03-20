وصفات سحرية لفتح الشرايين المسدودة وخفض الكوليسترول

هل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

1 -التوت



يعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لغناها بمركبات الفلافونويد التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2-الأسماك الزيتية



سمك السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة من الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي من شأنها أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية .

3-المكسرات

تحتوي أيضًا على أوميغا 3 ومضادات الأكسدة ، وكلاهما مفيد لصحة القلب. أنها تجعل من الممكن تقليل معدل الدهون في الدم وبالتالي منع انسداد الشرايين.

4- اللوز



يعد اللوز من أفضل المكسرات التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم والحماية من تصلب الشرايين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

5- العدس

يرتبط الاستهلاك المنتظم للبقوليات مثل العدس أو الحمص أو الفول بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يوصي بتناوله مرتين في الأسبوع.

6-الخضراووات الورقية الخضراء



الخضروات الورقية تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف وتعد أبرز الخضراووات الورقية غنى بمضادات الأكسدة السبانخ ، الملفوف و البروكلي ، السلق ، الجرجير .