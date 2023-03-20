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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس تخض.. اجتماع الخطيب مع كولر بسبب أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني كان عاصفًا، وشهد مناقشة أسباب الخسارة أمام صن داونز، مشيرا إلى أن رئيس القلعة الحمراء أبدى امتعاضه واستيائه من الخسارة الكبيرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الخطيب أبدى امتعاضه من كولر خصوصا بعدما قام بالدفع بالتشكيلة الأساسية أمام المقاولون العرب، قبل ساعات من السفر إلى جنوب إفريقيا".

 

وأضاف: "الخطيب أبلغ كولر بعدم رضاه عن مستوى الأهلي، وأيضا الخسارة من صن داونز".

وواصل: "كما تم الحديث حول ملف الصفقات في الاجتماع أيضًا، ولكن أي خسارة أو كبوة للأهلي يتحملها الجهاز الفني واللاعبين  ولكن أتحدث عن الإدارة مطلقا، وأرى أن الاسكواد الحالي وقائمة الفريق تضم لاعبين جيدين قادرين على الفوز بالبطولة".

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