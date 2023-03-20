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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المجلس الصحي يوجه التحية للأطباء المصريين بمناسبة يومهم الـ 45

صدى البلد

وجه أعضاء مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، التحية، لجميع أطباء مصر بمناسبة يوم الطبيب المصري الـ 45، معربين عن تقديرهم لجهود الأطباء وعطائهم المستمر في خدمة المرضى بكفاءة وإخلاص وتفانٍ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، الذي عقد مساء الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن مختلف الجهات والهيئات المعنية، ورؤساء نقابات المهن الطبية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمجلس الصحي المصري، إلى أن الاجتماع ناقش الاقتراحات المقدمة لاعتماد الهوية البصرية للمجلس الصحي المصري، كما تم مناقشة مقترحات الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أكد أهمية البدء في تفعيل أنشطة المجلس، بما يساهم في تطوير آليات العمل وفقًا للمستجدات والاحتياجات التي تظهر بوضوح في ظل التجربة العملية لدور المجلس، كما أكد أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات الممثلة في المجلس لسرعة البدء في تطبيق الأليات المنظمة للعمل

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري استعرض – خلال الاجتماع- جدول أعمال المجلس، والمتضمن عرض الخطابات الواردة من اللجنة العليا للتخصصات الطبية بشأن منح الشهادة لطلاب الدفعات السابقة بمسمى «الزمالة المصرية» والتي ستكون بمسمى شهادة «البورد المصري» للدفعات الجديدة.

موعد فتح باب التسجيل لدفعة البورد المصري

وتابع أنه تم مناقشة موعد فتح باب التسجيل لدفعة البورد المصري أبريل 2023 للأطباء المصريين والوافدين، كما تم مناقشة اعتماد مراكز تدريبية جديدة خارج مصر، فضلاً عن استعراض بروتوكول التعاون المقترح بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والمجلس الصحي المصري.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض عددا من الخطابات الواردة من نقابتي  (التمريض وأطباء الأسنان) للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى الأمانة العامة للصحة النفسية، وشئون التعليم الطبي والتدريب بوزارة الصحة.

الطبيب اطباء مصر لمجلس الصحي المصري وزير الصحة والسكان أكاديمية الأميرة فاطمة

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