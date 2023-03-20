الكوارث مستمرة.. المياه تحاصر مدينة تركية غمرتها السيول

حاصرت المياه سكان مدينة الإسكندرونة التركية الواقعة في مقاطعة هاتاي، اليوم الاثنين، حيث غمرت مياه البحر الشوارع والحدائق والمحلات والشقق الأرضية بعد ارتفاع منسوب المياه.

وأفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم إن ارتفاع مستوى سطح البحر أدى إلى غمر المياه للشوارع في منطقة تشاي الصغيرة، ونتيجة لذلك حدثت فيضانات في المحلات التجارية والمنازل.

واسفرت عن تعطل حركة المرور بسبب إغلاق الشوارع التي غمرتها المياه.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب مدينة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضرب مرمرة.