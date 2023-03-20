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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكوارث مستمرة.. المياه تحاصر مدينة تركية غمرتها السيول

صدى البلد

حاصرت المياه سكان مدينة الإسكندرونة التركية الواقعة في مقاطعة هاتاي، اليوم الاثنين، حيث غمرت مياه البحر الشوارع والحدائق والمحلات والشقق الأرضية بعد ارتفاع منسوب المياه.

وأفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم  إن ارتفاع مستوى سطح البحر أدى إلى غمر المياه للشوارع في منطقة تشاي الصغيرة، ونتيجة لذلك حدثت فيضانات في المحلات التجارية والمنازل.

واسفرت عن تعطل حركة المرور بسبب إغلاق الشوارع التي غمرتها المياه.

عامل إنقاذ روسي يسرق نصف مليون دولار خلال مهمته في زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب مدينة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضرب مرمرة.

 

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