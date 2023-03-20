محلل اقتصادي: مبادرة كتف في كتف تؤسس لمفهوم التنمية التشاركية

أكد أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مبادرة كتف فى كتف، تؤسس لمفهوم جديد و هو التنمية التشاركية، وأن الجميع شاهد ما حدث فى مبادرة حياة كريمة.

الجديد بمبادرة كتف في كتف

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم رشا مجدي، أن الجديد بمبادرة كتف فى كتف، هو أن مؤسسات المجتمع المدنى طوال الـ 8 سنوات الماضية تعمل، واليوم هناك عمليات تنسيق و تكاتف، وهناك إشراف من أجهزة الدولة.

وأوضح أن الهدف من المبادرات هو أن يصل الدعم لـ المستحقين، وأن مبادرة كتف فى كتف و حياة كريمة تقدم الدعم لمن هم يستحقون.

وأشار إلى أن عمل التحالف الوطنى بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية يحدث فى جميع المحافظات، وأن عدد المتطوعين كبير جدًا، وأن الشباب له دور فى تلك المبادرات.

وأشاد أحمد أبو علي الباحث و المحلل الاقتصادي، بما تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية، والتى تقوم بدعم المواطنين.

تعليق أبو العينين على مبادرة كتف في كتف

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

أضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

أكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة".