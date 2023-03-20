صحف الإمارات.. 70% من آثار مصر ما زالت تحت الارض.. والسعودية تتحري هلال شهر رمضان غدا

محمد بن راشد يطلق حملة “وقف المليار وجبة” لإطعام الطعام بشكل مستدام.

رئيس الدولة: غياب سوريا عن أشقائها قد طال وحان الوقت لعودتها إليهم وإلى محيطها العربي.

السعودية تتحرى هلال شهر رمضان غدا.

زاهي حواس: 70% من آثار مصر لا تزال مدفونة في باطن الأرض

اهتمت صحف الإمارات، اليوم الأحد بعدة أحداث عالمية و محلية.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية وقف المليار وجبة الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد، إطلاق مشروع «وقف المليار وجبة» في شهر رمضان.

وقال الشيخ محمد بن راشد، فيما كتبه عبر حسابه على موقع تويتر: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل، نطلق هذا العام بإذن الله مشروع “وقف المليار وجبة” في شهر رمضان المبارك».

وأضاف بن راشد: «هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف، صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله».

وتابع: «شخص من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع، وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، والوقف خير دائم بإذن الله، وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر».

ونقلت نفس الصحيفة كلمة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بد زايد، إنه من المهم إعادة سوريا إلى العالم العربي وبناء علاقات قوية بين جميع الدول العربية ، حسبما جاء في البيان.

وأضاف أن القياديين الإماراتيين والسوريين ناقشا تطوير التعاون الاقتصادي.

وأصبحت الإمارات ثاني دولة في الخليج العربي يزورها الأسد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في أوائل فبراير.

وقد خصصت أبو ظبي بالفعل 100 مليون دولار لسوريا وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلاد للتخفيف من عواقب الكارثة الطبيعية.

واهتمت صحيفة الإمارات اليوم، باهتمام المملكة العربية السعودية بتحري هلال شهر رمضان، حيث دعت المحكمة العليا السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء المقبل، والابلاغ الفوري لأقرب مركز أو محكمة.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "167 / هـ" إن يوم الثلاثاء، هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجري فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجري ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 مارس 2023".

وأضاف: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

ونقلت صحيفة الخليج ، تصريحات د الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، حيث فجر حواس مفاجأة عن الآثار الفرعونية القديمة، موضحاً أن 70٪ من آثار مصر مدفونة في باطن الأرض حتى الآن.

وأوضح حواس خلال مداخلة عبر قناة dmc، أن نسبة ما جرى اكتشافه من الآثار لم يتعد 30% من الموجودة.

وأشار حواس إلى أن مصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة بالكامل من الإسكندرية إلى أسوان، قائلاً: «الآثار موجودة في كل مكان بمصر».

وأضاف أنهم عثروا على سمكة مغطاة بالذهب في المدينة المفقودة بالأقصر، ولا يوجد تفسير لتغطيتها به.