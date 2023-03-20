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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايا مرسي: توعية 48 مليون مواطن خلال 7 سنوات عبر طرق الأبواب

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنَّ مصر فازت مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، ونجحت في تخصيص محور رئيس للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة، وتمّ إطلاق أول مبادرة رئاسية تنفيذية في قمم المناخ للمرأة الأفريقية في إطار مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة المناخ COP 27.

وأوضحت  في كلمتها خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، أنَّه جرى إطلاق الإطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر برعاية حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، وذلك من قلب الأمم المتحدة وسط شكر وإشادة أممية كبيرة، ونجحت مبادرة «دوي» في رفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية في الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهد عبر الوسائط الإلكترونية و95 ألف مستفيد ومستفيدة في المحافظات.

وتقدمت مايا مرسي، بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته على الشراكات القوية والتنسيق والتعاون المثمر في ملف تمكين المرأة، كما تقدمت بالشكر إلى شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن «أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفة إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية».

 

مايا مرسي القومى للمرأة المرأة المصرية انتصار السيسى المناخ

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