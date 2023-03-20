في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

يحتفي العالم اليوم في ال 20 من مارس، باليوم العالمي للسعادة.

الشعور بالسعادة هو تجربة رائعة عاطفياً وعقلياً، ومن المنطقي أننا نرغب في خلق المزيد من ذلك في حياتنا.

فيما يلي بعض فوائد السعادة

يمكن أن يحسن علاقاتك: يحب الأشخاص التواجد حول أشخاص سعداء، الأشخاص الأكثر سعادة يعطي المزيد للآخرين.

يمكن أن يعزز إنتاجيتك: أنت تنتج المزيد عندما تكون في مزاج إيجابي.

يمكن أن تعزز سلوكيات صحية أفضل: ينخرط الأشخاص الأكثر سعادة في مزيد من التمارين

يمكن أن يؤدي إلى أداء مناعي أفضل:

فالأشخاص الأكثر سعادة يكونون أكثر مقاومة لنزلات البرد وحتى يعانون من التئام الجروح بشكل أسرع.

كما يتوقع طول العمر أكبر، الناس الأكثر سعادة يعيشون لفترة أطول.

المصدر positive psychology