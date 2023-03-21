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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأم المثالية في محافظة أسيوط: ربنا ساعدني على تربية أبنائي

الأم المثالية على
الأم المثالية على محافظة أسيوط

كشفت هدى إبراهيم الأم المثالية في محافظة أسيوط كواليس تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي.

 

إحدى المكرمات من الرئيس السيسي: احتفالية الأم المثالية رسالة تشجيع..فيديو

رأيته أبا حنونا.. الأم المثالية بأسيوط: بكيت لحظة تكريمي من الرئيس السيسي

 

قالت  هدى إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   أنا أرملة منذ عام 1990 وعندي 3 أبناء ".

أضافت هدى إبراهيم:"  أبنائي خلصوا تعليم وربنا ساعدني على تربية أبنائي  بعد وفاة زوجي ".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وقام الرئيس السيسي بتكريم مجموعة من السيدات والأمهات المثاليات خلال الاحتفالية تقديرا لمجهوداتهن في تربية ابنائهن.

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