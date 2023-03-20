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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نظام التقاعد.. البرلمان الفرنسي يفشل في سحب الثقة من الحكومة

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب الفرنسي فشل في جمع الأصوات اللازمة لحجب الثقة من الحكومة بسبب نظام التقاعد.

وأضافت المصادر، أن البرلمان الفرنسي رفض في أولى جلسات التصويت مقترح سحب الثقة من الحكومة الفرنسية برئاسة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ولكنه سيجري تصويتا على مقترح آخر بسحب الثقة.

وأوضحت المصادر الصحفية، أن 268 نائبا فقط صوتوا لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية من بين 287 صوتا مطلوبين.

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وعلى جانب آخر، قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، إن إصلاح نظام التقاعد، الذي تبنته الحكومة الفرنسية متجاوزة التصويت في البرلمان، قد مر بجميع الإجراءات الديمقراطية الضرورية.

وقالت بورن، لقناة “تي إف-1”، “من المهم جدًا أن نفهم أن المادة 49.3 تسمح للمعارضة بطرح تصويت بحجب الثقة، والذي سيتم طرحه للتصويت. لقد مر هذا الإصلاح بجميع الإجراءات الديمقراطية الضرورية. لقد نوقش لساعات في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ، وكان هناك تصويت في مجلس الشيوخ، وفي الأيام المقبلة سيكون هناك تصويت في الجمعية الوطنية".

ولفتت رئيسة وزراء فرنسا، إلى أن “الحكومة كانت تنوي حتى اللحظة الأخيرة تبني الإصلاح بالتصويت، لكنها لا تستطيع المخاطرة بمستقبل نظام التقاعد بأكمله، معتمدين على تغيير رأي بعض النواب".

وقالت: “يعتقد معارضو الإصلاح أنه يمكن تمويل المعاشات بالدين العام، لكن هذا الأمر غير جاد".

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