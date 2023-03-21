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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يتصدر التريند بعد طرح برومو برنامج "رامز نيڤر اند"

رامز جلال
رامز جلال

تصدر هاشتاج   رامز جلال ، تريند تويتر حيث احتل المركز الأول ببرنامجه الرمضاني "رامز نيڤر اند" وذلك عقب طرحه برومو البرنامج، الذي يتم عرضه على قناة MBC مصر في رمضان 2023.


طرح رامز، البرومو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر

بعون الله البرومو الرسمي لبرنامج #رامزنيفراند  على MBC مصر والله المستعان".

 


ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال،  مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.  


وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

رامز جلال

جدير بالذكر أن رامز جلال، قد روج منذ أيام قليلة، لبرنامجه الجديد، حيث نشر البوستر الرسمي لبرنامجه "رامز نيفر إند"، عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".

رامز جلال رامز نيڤر اند

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