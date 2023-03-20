السلع متوافرة.. اتحاد الغرف التجارية: محافظة الجيزة تغطي بمعارض في كل مكان

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي اطلع على الموقف العام لتوافر السلع في الأسواق.

وأضاف عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رئيس الوزراء حزين من شعوره أن المواطن يشتكي رغم توافر السلع في الأسواق".



أكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللحوم والدواجن متوفر في الأسواق، لافتا: "محافظة الجيزة مغطية بمعارض في كل مكان".



وأشار عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،: "اللحوم البلدي والبرازيلي والسوداني موجودة في المعارض"، مضيفا: "كل السلع متوافر في أسواق الجيزة".



وأكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،: "المعارض مستمرة طوال شهر رمضان، وجميع أجهزة الدولة تعمل على توافر السلع في الأسواق".

