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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السلع متوافرة.. اتحاد الغرف التجارية: محافظة الجيزة تغطي بمعارض في كل مكان

مدبولي
مدبولي

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي اطلع على الموقف العام لتوافر السلع في الأسواق.

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وأضاف عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رئيس الوزراء حزين من شعوره أن المواطن يشتكي رغم توافر السلع في الأسواق".


أكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللحوم والدواجن متوفر في الأسواق، لافتا: "محافظة الجيزة مغطية بمعارض في كل مكان".


وأشار عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،: "اللحوم البلدي والبرازيلي والسوداني موجودة في المعارض"، مضيفا: "كل السلع متوافر في أسواق الجيزة".


وأكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،: "المعارض مستمرة طوال شهر رمضان، وجميع أجهزة الدولة تعمل على توافر السلع في الأسواق".
 

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