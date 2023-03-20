وزير متطرف ومجرم| أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني قائلا: "وزير متطرف ومجرم".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذه أراض الشعب الفلسطيني.. وما يقوله الوزير الإسرائيلي هو تحريض ضد الشعب الفلسطيني"، لافتا: "كل مواطن فلسطيني له الحق أن يدافع عن أرضه".

وأشار: "الوزير الإسرائيلي مختل وما يقوله تخريض ويستحق التحرك من الجميع"، مضيفا: "أنت مغتصب أرض الشعب الفلسطيني.. والأرض بتاعت الشعب الفلسطيني العظيم".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "الشعب الفلسطيني هو الأصل وأنت محتل ومغتصب هذه الأرض".