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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في مصلحة من.. هل يؤجل الكاف موعد مباراة الأهلي والهلال ؟

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال

يترقب عشاق وجماهير الأهلي، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني، المقرر خوضها ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

ومن المتوقع أن يصدر الكاف، قراره النهائي بشأن موعد المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة.. فلمصلحة من سيكون التأجيل؟

موعد مباراة الأهلي والهلال

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال على ملعب "الأهلي وي السلام"، من أجل خوض المباراة التي ستحسم المتأهل منهما لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل المقبل، على أن يحدد «كاف» الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة.

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الأهلي يطلب تأجيل المباراة

في سياق متصل، أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فاكسًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تغيير موعد مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني.

وطلب الأهلي إقامة المباراة يوم 1 أبريل 2023 المقبل وذلك بدلًا من إقامة اللقاء يوم 31 مارس الجاري.

ويرغب الأهلي في إقامة المباراة في العاشرة مساء يوم 1 أبريل وهو ما يمنح اللاعبين الدوليين المزيد من الوقت للتدرب تحت قيادة السويسري مارسيل كولر عقب انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكشفت إدارة نادي الهلال السوداني عن استجابة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لطلب النادي الأهلي لتأجيل المباراة 24 ساعة لتقام أول أبريل المقبل بدلا من 31 مارس الجاري، إلا أن الكاف لم يصدر قرارا رسميا بموعد المباراة حتى الآن.

ما فرصة الأهلي للتأهل؟

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام الهلال بهدف نظيف، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.

وذلك بشرط أن تصبح نتيجة الفوز بفارق هدفين للأهلي فى حال استقبال الأهلي أهدافا فى مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة فى نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

ويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

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