عضو مجلس إدارة الزمالك: فيريرا متمسك بحقوقه المادية

نشر الإعلامي هاني حتحوت مقطع فيديو من برنامج الماتش المذاع على قناة صدي البلد .

وجاء في الفيديو خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك في تصريحاته ان فيريرا متمسك بحقوقه المادية ونتمني خروجه بشكل مشرف ".

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جيسوالدو فيريرا رافض تماما التنازل عن أي يورو من المبالغ المستحقة له".

وأضاف: "فيريرا طلب من مسؤولي الزمالك عدم الحديث في هذا الأمر من الأساس، ما يؤكد رفضه التام، لفكرة التنازل عن أي أموال".

وواصل: "الزمالك يسعى لحل تلك الأزمة مع فيريرا في الوقت الحالي، والتوصل إلى حل يُرضي الطرفين".

واختتم: “سعيد بتكاتف أبناء نادي الزمالك من أجل مصلحة النادي في الوقت الحالي”.