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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأردن يطالب إسرائيل باتخاذ موقف صريح وواضح من تصرفات وزيرها

صدى البلد

   طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء تصرفات وزير المالية.


وقال الصفدي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية - إن التصريحات الاستفزازية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي تعكس فكرا إقصائيا نؤكد إدانتها.


وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا خلال اتصالات هاتفية أمس التزام بلدهم باتفاقية السلام مع الأردن، مؤكدا أن هذه التصريحات من مسؤول إسرائيلي لن تهزنا، وأوضح أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات الإسرائيلية.

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