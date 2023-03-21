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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة: مؤتمر «أخبار اليوم» العقاري يسهم في تحقيق التنمية العمرانية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نائباً عن رئيس الوزراء، مؤتمر «أخبار اليوم» العقاري الثالث تحت عنوان "صناعة العقار"، بحضور الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لشركة سما أبو ظبي، المهندس ماجد شريف انين عام المؤتمر، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المؤتمر يُعد أحد الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري المصري وإزالة جميع التحديات التي تقف أمام تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة، بجانب بناء سلسلة من المدن الذكية والمتطورة في توقيت واحد.

وشدد "صبحي “على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالقطاع العقاري الذي يعتبر محركًا لصناعات أخرى ترتبط به بشكل مباشر وغير مباشر، موجهاً الشكر لمؤسسة أخبار اليوم لتنظيم العديد من المؤتمرات التي تهدف الي مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومنها صناعة العقار.

وأكد على ثقته في أن المؤتمر سوف يخرج بتوصيات ونقاشات يمكن تحويلها لواقع ملموس يسهم في مساعدة الدولة في خطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات المختلفة. 

وأشار وزير الشباب إلى وجود مشروعات فريدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتي حققت أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتشييد، ونموذجا يحتذى به عالميا في نظم البناء، بفضل التخطيط منقطع النظير الذي شيدت به.

ويتضمن مؤتمر أخبار اليوم العقاري عدة جلسات منها تحديات وقرارات لإنعاش السوق العقارية، دوافع الاستثمار بمدن الجيل الرابع، تصدير العقار  والتمويل العقاري بين الواقع والمأمول، التمويل العقاري بمصر الواقع والتحديات.

مصر وزير التجارة والصناعة عمران وزير الشباب مؤسسة العاصمة الادارية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي القطاع العقاري مجلسي النواب والشيوخ الدولة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التجارة والصناعة المشروعات

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