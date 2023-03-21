استعدادا للعمل بالأقسام الداخلية والعمليات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الاصابات والطوارئ

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء جولة تفقدية للمستشفى الجامعى الجديد للإصابات والطوارئ و ذلك لاطمئنان على متابعة سير العمل و الوقوف على ما تم انجازه واتخاذ كافة الاجراءات و الاستعدادات النهائية اللازمة لبدء العمل بالأقسام الداخلية والعمليات و الاطمئنان على منظومة الحماية المدنية ،و التى رافقه فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى مديرها التنفيذى ،والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات، والدكتور محمد الشرقاوى رئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور، و الدكتور محمد عبد الحميد ، و الدكتور ياسر إمام نائبا مدير المستشفى ، و الدكتور محمد حلمى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة .



وشدد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادت و الاجراءات اللازمة لبدء المرحلة الثانية، وذلك بعد افتتاح العيادات الخارجية لقسم لعظام ضمن المرحلة الاولى من تشغيل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد العام الماضى ، وكذلك نقل الأقسام الطبية المتخصصة و ذلك من أجل تخفيف العبء عن المستشفى الرئيسى فى ظل كثافة أعداد المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد ، مشيداَ بالدعم الذى توليه الدولة من أجل إنهاء تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ و العمل بكامل طاقتها، والتى تُعد أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية متخصصة فى هذا المجال والتى حظت بدعم كبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقب تفقده للمشروع وتكاتف جهود مختلف الوزارات المعنية وذلك لتوفير التمويل المالى اللازم لبدء تشغيل المستشفى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير ما يلزم من أجل تطوير محافظات الصعيد وتحسين كافة الخدمات المقدمة لمواطنيها.



وأوضح الدكتور علاء عطيه أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقد الادوار الثلاثة الداخلية بالمستشفى ، إلى جانب الطابق المخصص لغرف العمليات والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيداً ،وكذلك العنايات المركزة ، وكذلك متابعة سير العمل بمحيط المستشفى ومعاينة الأماكن المخصصة للدخول والخروج وحركة سير السيارات والأماكن التى تم اختيارها لتركيب الغلايات وخزانات المياه، إلى جانب تفقد الدور السفلى والمخصص لاستيعاب المغسلة والمشرحة وشبكة التعقيم المركزي.



وأكد الدكتور إيهاب فوزى أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد يُعد مشروعاً قومياً ضخماً مقام على مساحة 5500 متر مربع والتى من المقرر أن تحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق في محافظات الوجه القبلى .

وأشار الدكتور أسامة فاروق أن مستشفى الإصابات بالكامل تعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية المطبقة فى هذا المجال ومعايير مكافحة العدوى، مضيفاً أن مرحلة التشغيل الأولى شهدت افتتاح العيادات الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات والمجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات المطلوبة وكافة الأشعة التشخيصية والمقطعية والمعامل لخدمة المرضى المترددين عليها .

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