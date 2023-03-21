عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا للعمل بالأقسام الداخلية والعمليات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الاصابات والطوارئ

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الاصابات و الطوارئ

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم  الثلاثاء جولة تفقدية للمستشفى الجامعى الجديد للإصابات والطوارئ و ذلك لاطمئنان على متابعة سير العمل و الوقوف على ما تم انجازه واتخاذ كافة الاجراءات و الاستعدادات النهائية اللازمة  لبدء العمل بالأقسام الداخلية والعمليات  و الاطمئنان على منظومة الحماية المدنية ،و التى رافقه فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية،  والدكتور إيهاب فوزى مديرها التنفيذى ،والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات،  والدكتور محمد الشرقاوى رئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور، و الدكتور محمد عبد الحميد ،  و الدكتور ياسر إمام نائبا مدير المستشفى ، و الدكتور محمد حلمى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة .


وشدد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادت و الاجراءات اللازمة لبدء المرحلة الثانية، وذلك بعد افتتاح العيادات الخارجية لقسم لعظام  ضمن المرحلة الاولى  من تشغيل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد  العام  الماضى ، وكذلك نقل الأقسام الطبية المتخصصة و ذلك من أجل تخفيف العبء عن المستشفى الرئيسى فى ظل كثافة أعداد المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد ، مشيداَ بالدعم الذى  توليه الدولة من أجل إنهاء تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ و العمل بكامل طاقتها،  والتى تُعد أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية متخصصة فى هذا المجال والتى حظت بدعم كبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقب تفقده للمشروع وتكاتف جهود مختلف الوزارات المعنية وذلك لتوفير التمويل المالى اللازم لبدء تشغيل المستشفى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير ما يلزم من أجل تطوير محافظات الصعيد وتحسين كافة الخدمات المقدمة لمواطنيها.

بمشاركة أطفال الروضة.. محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الأم بمكتبة مصر العامة

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض فنية من إنتاج الطلاب


وأوضح الدكتور علاء عطيه أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقد الادوار الثلاثة  الداخلية بالمستشفى ، إلى جانب الطابق المخصص لغرف العمليات والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيداً ،وكذلك العنايات المركزة ، وكذلك متابعة سير العمل بمحيط المستشفى ومعاينة الأماكن المخصصة للدخول والخروج وحركة سير السيارات والأماكن التى تم اختيارها لتركيب الغلايات وخزانات المياه، إلى جانب تفقد الدور السفلى والمخصص لاستيعاب المغسلة والمشرحة وشبكة التعقيم المركزي.


 وأكد الدكتور إيهاب فوزى أن  مستشفى الإصابات الجامعى الجديد يُعد مشروعاً قومياً ضخماً مقام على مساحة 5500 متر مربع والتى من المقرر أن تحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق في محافظات الوجه القبلى .
وأشار الدكتور أسامة فاروق أن مستشفى الإصابات بالكامل تعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية المطبقة فى هذا المجال ومعايير مكافحة العدوى، مضيفاً أن مرحلة التشغيل الأولى شهدت افتتاح  العيادات الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات  والمجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات المطلوبة وكافة الأشعة التشخيصية والمقطعية والمعامل لخدمة المرضى المترددين عليها .

IMG-20230321-WA0126
IMG-20230321-WA0126
IMG-20230321-WA0133
IMG-20230321-WA0133
IMG-20230321-WA0127
IMG-20230321-WA0127
IMG-20230321-WA0132
IMG-20230321-WA0132
IMG-20230321-WA0110
IMG-20230321-WA0110
IMG-20230321-WA0111
IMG-20230321-WA0111
IMG-20230321-WA0114
IMG-20230321-WA0114
IMG-20230321-WA0119
IMG-20230321-WA0119
IMG-20230321-WA0120
IMG-20230321-WA0120
IMG-20230321-WA0118
IMG-20230321-WA0118
IMG-20230321-WA0103
IMG-20230321-WA0103
IMG-20230321-WA0106
IMG-20230321-WA0106
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط مستشفى أسيوط الجامعي مستشفى الاصابات و الطوارئ مستشفى الاصابات و الطوارئ بأسيوط مستشفيات جامعة أسيوط كلية الطب بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مساعد وزير الداخلية: إغلاق 15 سجنا بعد افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يفتتح منفذ بيع وحدة تصنيع منتجات اللحوم بكلية الطب البيطري

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان حاضنة الأعمال التكنولوجية " رواق "

ترشيحاتنا

من معسكر المنتخب.. كهربا في مكالمة فيديو برفقة والدته احتفالا بعيد الأم

شكلهم اتخانقوا.. ريهام سعيد تلغي متابعة ريم البارودي بعد حلقتها أمس

مدرسة بالجيزة تهدد الطالبات : "يا تسلموا التابلت يا نبلغ الشرطة"

غير الثعبان.. ملاحظة صادمة للجمهور عن ظهور أحمد السقا مع رامز جلال

أردوغان يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الرئاسة التركية

البنك الدولي: "تنمية الصعيد" من البرامج الرائدة ونسترشد به في دول نامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

الجدة والحفيدة.. كارول سماحة تنشر صورة برفقة والدتها وابنتها

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

فيديو

هدد بفضحها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة لابتزازها| فيديوجراف

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ