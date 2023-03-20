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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض فنية من إنتاج الطلاب

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض فنية من إنتاج الطلاب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عدداً من المعارض الفنية من إنتاج طلاب الجامعة والتي تضم مشغولات فنية وتشكيلية بلمسات إبداعية وذلك بحضور  شوكت صابر أمين عام الجامعة , والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية , و أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي , و رشا جلال رئيس قسم الفنون , و شيري وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية , فضلاً عن حضور مديري الإدارات والعاملين بإدارة رعاية الشباب المركزية, وبحضور طلاب الجامعة المشاركين في المعرض.

 
وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة أهمية الأنشطة الطلابية وذلك لدورها الهام في تنمية وعي الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية , حيث قام بافتتاح عدداً من المعارض الفنية والتي تضمنت مهرجان فنون الربيع " معرض المسابقات الفنية بإدارة الفنون " والذي يضم معروضات عن الكاركتير والخط العربي وفنون الإبرة وفوانيس رمضان , ومشغولات كروشية وهاند ميد وتطريز والتي شاركت بها مختلف الكليات العلمية والأدبية , أعقب ذلك إفتتاح معرض الفنون التشكيلية والذي يضم عدداً من اللوحات منها رسم وتصوير , نحت وزخرفة , أشغال فنية , جرافيك وطباعة , إعلان وخط عربي , تصوير ضوئي , و قام رئيس الجامعة بإفتتاح قاعة الفنون الموسيقية والتي تضم عدداً من آلات العزف المختلفة . 
حيث أشاد رئيس الجامعة بما يضمه المعرض من لوحات ومشغولات فنية تبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم , مؤكداً دور إدارة رعاية الشباب المركزية وجهودهم المبذولة في حث وتشجيع الطلاب علي المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية . 

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و من جانبه أشاد الدكتور أحمد شريت بسعي إدارة الجامعة لتسخير كافة سبل الرعاية والدعم للأنشطة الطلابية لدورها الهام في صقل شخصية الطالب وتوطيد الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وبعضهم البعض وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية واستثمار أوقات فراغهم.

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