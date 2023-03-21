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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل بمركز التدريب والتطوير بعين شمس

صدى البلد

عقد مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس ورشة عمل لمدة يومين حول كتابة مقترحات المشاريع البحثية ومشروعات بناء القدرات بمؤسسات التعليم العالي والهيئات والوزارات.

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.

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بينما تقام ورش العمل بنظام الحضور الفعلي بمقر المركز  وسيقوم بالتدريب الاستاذ الدكتور خالد السعدنى ، خبير التعليم والبحث والابتكار بالاتحاد الأوربى –  برنامج الآلية الأوروبية للجوار الخاص بالتعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط - خبير كتابة وإدارة المشروعات.

للاستفاده من ورش العمل هذه يرجي تسجيل فكرتك من خلال الرابط التالى.

التعاون عبر الحدود الاتحاد من أجل المتوسط جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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