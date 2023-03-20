عضو اللجنة العليا لمحو الأمية يشارك بالاجتماع الـ 30 للمجلس الأعلى للجامعات

شارك رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بفعاليات الاجتماع ، بمقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني" وزير التربية والتعليم الأسبق" .

ناقشت اللجنة أعمالها كما يلي:

١_مناقشة نتائج الدورة الامتحانية يناير ٢٠٢٣ الصادرة عن إحصاءات الهيئة العامةلتعليم الكبار.

٢_تقديم الشكر لجامعة بني سويف لحصولها على المركز الاول من بين انجاز الجامعات في دورة يناير ٢٠٢٣...حيث إنها ليست المرة الأولى وإنما أصبحت جامعة بني سويف على مدار عدة دورات امتحانية تتقلد المراتب الأولى المتقدمة..كما تم تقديم الشكر لفرع الهيئة بمحافظة بني سويف على جهودهم المبذولة مع الجامعة.

٣_مقارنة نتيجة دورة يناير ٢٠٢٣ للجامعات والتي حررت عدد ( ١٠١٦٧٤) مواطن من الأمية بدورة يناير ٢٠٢٢ والتي حررت عدد ( ٨٠١٨٣) مواطن من الأمية...بزيادة قدرها (٢١٤٩١) في دورة يناير ٢٠٢٣...مما يوضح الإنجاز الفعلي الذي حققته الدورة الحالية.

٤_مناقشة الفجوة في الأعداد ما بين المقيد والحاضر من الدارسين والتي اتضحت في نتيجة الدورة الامتحانية، حيث هناك عدد كبير من الدارسين يتسربون بعد تسجيلهم وقيدهم بالفصول...ومنهم أيضًا من يستمر بالفصل .

٥_دراسة مدى إمكانية أن تقوم الجامعات بتعليم الدارسين حرفة أو مهارة من خلال التواصل مع كليات التربية النوعية وكليات الفنون؛ لتحفيزهم وجذبهم للفصول.

٦_تقديم الهيئة للاسطوانة التي تم الحصول عليها مؤخرًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مدون بها أعداد الأميين وتمركزهم بمناطق الجمهورية.

٧_تقديم الشكر لجامعة السويس وفرع الهيئة بمحافظة السويس على جهودهم المبذولة بإعداد ثلاث قوافل متكاملة وتقديم خدمات مجتمعية خلال شهر واحد بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

استضافت اللجنة في هذا الاجتماع ورحبت بالضيوف، لتقديم عروض عن جامعتهم وما تم من إنجازات :

الدكتور سامح المراغي نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي قدم عرضًا مميزًا عن إنجاز جامعته، والكليات المشاركة في المشروع ...كما أوضح الإجراءات التي تتبعها الجامعة من عمل أسبوع خاص بكل فعالية ومنه أسبوع لمحو الأمية والذي يتم فيه عقد ندوات توعوية وإعلان حوافز قوافل وتسجيل للفصول والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للتوصل للأميين ، في محاولات من الجامعة لتذليل الصعوبات التي تواجه طلابها وفي نهاية العرض تم تقديم الشكر والتقدير لجامعة بني سويف على الجهود المبذولة.

الدكتورة آمال ربيع .مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق بجامعة الفيوم...والذي عرضت حصول جامعة الفيوم على المركز الأول في مجال محو الأمية بين إنجاز ٢٣ مؤسسة على مستوى المحافظة والقرارات التي اتخذتها الجامعة بشأن مشاركة طلاب الدراسات العليا في المشروع وتخصيص ٢٠ ٪ من درجات التربية العملية او التدريب الميداني لكليات التربية تحفيزًا منهم على المشاركة في المشروع، وفي ختام العرض قدمت اللجنة وافر الشكر لجهود جامعة الفيوم.

كما أشارت لبعض التحديات التي تواجه الدارسين لإجراء اختبارات محو الأمية، وسيتم مساعدتهم من قبل الهيئة لتيسير الصعوبات التي تواجههم، وقد تقدمت اللجنة بالشكر لجامعة بورسعيد.

قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات:



-ضرورة عقد بروتوكولات تعاون مديري مراكز تعليم الكبار مع مؤسسات المجتمع من جمعيات أهلية ومؤسسات لدعم المشروع القومي لمحو الأمية.

-تجديد التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لإعفاء طلاب الجامعة من الخدمة العامة لمن يقوم بتحرير عدد من الأميين.

-البحث عن بدائل للتمويل حيث إنها لا تزال من العقبات التي تواجه المشروع.

-التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة من منطلق مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المجتمع.

-الاهتمام بالمحافظات الحدودية لأنها تمثل قضية أمن قومي وإعلانها من أولويات المحافظات؛ لتكون خالية من الأمية.