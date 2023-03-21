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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب.. شمس الكويتية تشارك جمهورها صورة من كواليس "سره الباتع"

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة ترويجية لدورها وهي ترتدي الحجاب في مسلسل "سره الباتع".
ونشرت شمس الكويتية صورا من كواليس تصوير المسلسل رفقة عمر عبد الجليل، وكتبت "ايام تفصلنا عن سره الباتع 2023".
مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.
بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق .

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.
ومن النجوم العرب المشاركين في المسلسل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك، وقصة يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.

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IMG_٢٠٢٣٠٣٢١_٠٠٥٧١٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢١_٠٠٥٧٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٣٢١_٠٠٥٧٠٤
شمس الكويتية كواليس تصوير تشارك جمهورها مسلسل سره الباتع

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