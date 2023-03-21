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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حقوق إنسان النواب: مراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف إعادة بناء المواطن.. فيديو

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح بعض  مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم، التابعة لوزارة الداخلية تعد سلسلة من سلاسل المراكز التي يجري إعدادها لإلغاء سجون قديمة أو تجديد وإصلاح مراكز قديمة .

وأوضح رئيس لجنة حقوف الإنسان بالنواب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه تم إغلاق 25% من سجون مصر، مقابل افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون، موضحا أن مراكز الإصلاح والتأهيل هي بمثابة تتويج للاستراتيجية القومية لحقوق الانسان .

وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب، أن مراكز الإصلاح والتأهيل لا تعد كيانات إنشائية، أو بنية تحتية، ولكنها تقوم على عمل المنظومة الشاملة، سوا خلق بنية تحتية جيدة، أو عمل إنشاءات خاصة بالنزلاء، وتليق بالمعايير الدولية، ومطابقة للمعاير النفسية.

وأوضح رضوان، أن مراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف إعادة بناء الإنسان، وتقوم على حقوق الإنسان وفقا للأكواد الدولية.

وأكد، أن غرض هذه المنشآت ليس التعذيب، وتصعيب الأمر على النزلاء، وفي مقابلها تم هدم السجون القديمة التي لم تعد آدمية بشكل كافي. 

مراكز ‏الاصلاح والتأهيل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان برنامج 90 دقيقة لجنة حقوق الانسان بالنواب

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