وزيرة الثقافة: برنامج قوي للفعاليات برمضان في 6 أقاليم حدودية.. فيديو

عقبت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على خطة الوزارة لعمل فعاليات ثقافية في شهر رمضان، موضحة أنها تتمنى أن يكون شهر رمضان لعام 2023 مميزا على المستوي الثقافي، مشيرة إلى أن الفعاليات ستكون داخل المدن والأقاليم، خاصة المناطق الحدودية.

وتابعت وزيرة الثقافة، خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك برنامجا قويا للفعاليات في رمضان في 6 أقاليم حدودية، واحتفالات في العريش والوادي الجديد وأسوان .

وأردفت " الكيلاني " ، أن المكتبات المتنقلة ستبدأ مع انطلاق الشهر الكريم في قرى " حياة كريمة "، منوهة أن هذه المكتبات لا تكون للقراءة فقط بل تحتوي على أنشطة للأطفال، وتستمر على أيام وبالتناوب من خلال جدول موضوع.

وأوضحت، أن جدول هذه الفعاليات موجود على موقع الوزارة، ويباع مطبوعا في المراكز الثقافية، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الإصدارات لمراكز الترجمة تصدر في رمضان، فضلا عن إحياء حفلات دينية، وابتهالات.

ولفتت، إلى أنه سيكون هناك فعالية بعنوان "هل هلالك" للاحتفال باليوبيل الذهبي " لنصر أكتوبر في المسرح المفتوح بالهناجر.