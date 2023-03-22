تعليم الإسكندرية: تطوير المنظومة على كافة الأصعدة والارتقاء بمدارسنا

ألقى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ندوة بمركز النيل للإعلام بعنوان ( تطوير التعليم في ضوء استراتيجية مصر 2030)، وذلك بحضور محمود الشناوي رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالإسكندرية وغرب الدلتا ، ومجدي الغريب مدير عام إعلام الإسكندرية، وأماني سريح مدير مركز النيل للإعلام بالجمرك ، وأميمة طه مدير عام إدارة الجمرك ، وحنان الطحان رئيس مجلس إدارة جمعية البركة في الشباب لتنمية المجتمع ، وإبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط.

وأكَّد مدير المديرية أن القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات لكونه عاملا رئيسًـا في تقدم البلاد ، وتعكف وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم على كافة الأصعدة بدءًا من منظومة الصفوف الأولى حتى المرحلة الثانوية ، بالإضافة إلى النقلة النوعية في منظومة التعليم الفني والطفرة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز لتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مُدركٍ لمكتسبات الوطن.

وأشار في حديثه إلى مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023 للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب في مؤسساتنا التعليمية وتجهيز قاعات مخصصة ومجهزة والاستعانة بمعلمين أكفاء مع حرية الطالب في اختيار المعلم مُشيدًا بالتعاون المثمر مع مجالس الأمناء بالمديرية والإدارات التعليمية في تفعيل القرار .

وأوضح أبوزيد أنَّ تعليم الإسكندرية أطلق العديد من المبادرات الهادفة لتصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني وفق المواصفات القياسية ، وكذلك مبادرة لترشيد استهلاك المياة بتركيب القطع الموفرة بجميع المدارس بالتعاون مع شركة مياه الإسكندرية.