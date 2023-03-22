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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عابرة وشخصية.. البيت الأبيض يعلق على زيارة رئيسة تايوان لأمريكا

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

علق البيت الأبيض على زيارة رئيسة تايوان تساي إنج وين لواشنطن خلال جولتها في أمريكا الوسطى، مؤكدًا أنها لا تشكل أي أساس لرد الفعل من قبل الصين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إنه "لا يوجد لدى الصين أي أساس لرد فعل حاد... وهذا أمر عاد".

وأضاف أن "مثل هذه الأمور حدثت في وقت سابق، وعلى الأرجح ستحدث في المستقبل".

ووصف كيربي زيارة تساي إنج وين للولايات المتحدة بأنها "عابرة" و"غير رسمية" و"شخصية".

وبشأن لقاءات محتملة بين رئيسة تايوان ومسؤولين أمريكيين، قال كيربي إن هذا الأمر "لن يكون غير طبيعي"، مشيرا إلى أن القرار يعود لتايوان في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة تايوان إلى جواتيمالا وبليز يوم 29 مارس، وذلك عبر أراضي الولايات المتحدة.

ونددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة، مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان.

تأتي الزيارة في وقت بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي ترفضه الصين.

أمريكا البيت الأبيض واشنطن مجلس الأمن القومي الأمريكي تايوان رئيسة تايوان

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