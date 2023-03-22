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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

ضعف التركيز
ضعف التركيز

تعد صعوبة التركيز من المشكلات التى يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص ولكن البعض يعانى منها بشكل زائد أو متكرر مما يدمر حياتهم .

ولكى يتمكن الإنسان من السيطرة على صعوبة التركيز وعلاجه بشكل نهائي يجب معرفة الأسباب التى تجعل المخ يجد صعوبة فى الإدراك والتركيز .

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نعرض لكم أسباب صعوبة التركيز للتمكن من علاجها بشكل صحيح ، وفقا لموقع “buoyhealth”.

أسباب نفسية

اضطرابات الانتباه: على الرغم من تشخيصها عادةً عند الأطفال إلا أن اضطرابات الانتباه يمكن أن تصيب البالغين وقد تؤدي إلى تعطيل الإنتاجية بشكل خطير في المنزل أو المدرسة أو المكتب.
الاكتئاب: قد يجعل الشعور بالضيق أو الكآبة من الصعب إدارة أفكارك.
الفجيعة: بعد وفاة أحد أفراد أسرته قد يستغرق تعافي الفرد شهور طويلة بسبب صعوبة التركيز .
القلق والتوتر :يصاب الأشخاص الذين يعانون من مخاوف جدية بـ صعوبة التركيز على مهمة واحدة فقط حيث قد ينقسم انتباههم.
اضطرابات الحالة المزاجية: قد تتضمن الحالات غير الخاضعة للسيطرة مثل الاضطراب ثنائي القطب أفكارًا متسارعة مما يتسبب فى صعوبة التركيز .

الاكتئاب
الاكتئاب


أسباب طبية

مشاكل الهرمونات: يمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي في الغدة الكظرية إلى تغيرات في مستوى طاقة الجسم وقدرة التركيز.
مشاكل الغدة الدرقية: عندما تعمل الغدة الدرقية بشكل ضئيل للغاية أو أكثر من اللازم ويمكن أن يتأثر تركيز.
انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء: تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى الدماغ  ويمكن أن يؤدي النقص إلى حرمان الدماغ من الطاقة اللازمة.

كرات الدم
كرات الدم


أسباب بيئية

الإجهاد :الإجهاد يمكن أن يضعف تركيزك مما يجعل من الصعب إكمال المهام والاستمرار في دورة.
تحفيز البيئة: عندما لا تكون المهمة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق فقد يكون من المستحيل تقريبًا ضبط التلفزيون القريب أو إيقاف تشغيل الهاتف الخلوي أو التوقف عن الدردشة مع زميلك في المكتب.
قلة النوم: الراحة في الليل هي طريقة الجسم للتعافي من يوم عمل شاق ، وبدون إجازة  يكاد يكون من المؤكد أن النعاس سيحل.
الإرهاق العاطفى : إذا كنت على وشك الإنهاك العاطفي  فإن التركيز على أي مهمة يمكن أن يكون معركة خاسرة حتى تعالج المشكلة الأساسية مباشرة.

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الشيخوخة والضعف الإدراكي


في بعض الأحيان يتساءل الناس عما إذا كانت صعوبة التركيز لديهم مرتبطة بمشاكل الذاكرة أو مشاكل الشيخوخة الأخرى ومن المهم التمييز بين الشيخوخة والحالات الأكثر شدة  مثل الخرف.

الشيخوخة: مع تقدمنا ​​في السن  من الطبيعي أن ننسى أحيانًا كلمات معينة أو نخطئ في وضع المفاتيح لبضع دقائق وهذه المشكلة يمكن أن تشتت الانتباه ولكنها عادة لا تتطلب العلاج .


ضعف الإدراك: غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ذاكرة أكثر حدة مثل نسيان الأحداث بشكل متكرر أو حتى أسماء أفراد الأسرة مشاكل في التركيز على مهمة أو محادثة.

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