علاج لزيادة التركيز عند الاطفال.. بالفيتامينات والتمارين

والعديد من الأمهات تبحث عن علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال لكي تساعدهم على المذاكرة والتركيز بشكل جيد من خلال تقديم الأطعمة التي تساعدهم على

، حيث يمكن تحقيق هذا عن

الأطعمة التي تساعد على التركيز، والتي تتمثل في: