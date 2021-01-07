علاج لزيادة التركيز عند الاطفال.. بالفيتامينات والتمارين

إن هناك العديد من الطرق لـ علاج لزيادة التركيز عند الاطفال، لذلك نسعى لمعرفة كل الوسائل المناسبة التي تجعل ذاكرته أقوي الطفل، سنقوم بتقديم طرق لـ علاج لزيادة التركيز عند الاطفال سواء كان بالتمارين او عن طريق الأطعمة والفيتامينات.
علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال
والعديد من الأمهات تبحث عن علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال لكي تساعدهم على المذاكرة والتركيز بشكل جيد من خلال تقديم الأطعمة التي تساعدهم على التركيز، حيث يمكن تحقيق هذا عن الأطعمة التي تساعد على التركيز، والتي تتمثل في:
وهناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، خاصة الزنك والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب والمغنيسيوم، وهي ضرورية لوظيفة الدماغ الصحية؛ حيث يوصي الخبراء بأن يسعى الناس إلى تناول وجبات متوازنة والحفاظ على مستويات صحية من هذه العناصر الغذائية الرئيسية.
وأفاد الخبراء ان هناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، حيث انه لا يكفي تناول الطعام بشكل جيد خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، الذين قد يعانون بشكل طبيعي من نقص هذه العناصر الغذائية الهامة.
وقد تساعد المكملات وبعض فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، والتي لا تستلزم وصفة طبية الأشخاص في تعويض هذا النقص وتحسين الانتباه والتركيز بأقل آثار جانبية. تحقق مع الواصف أو طبيب الرعاية الأولية قبل البدء في استخدام أي من هذه المكملات.
1- الزنك :
ويعتبر الزنك من أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في تنظيم الناقل العصبي الدوبامين، والذي يحدث بمستويات غير كافية في أدمغة الأطفال، وذلك من خلال تحسين استجابة الدماغ للدوبامين وُجد أن مستويات الزنك منخفضة لدى بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ووجدت الدراسات أن تناول مكملات الزنك يقلل من فرط النشاط والاندفاع. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك اللحم البقري والسبانخ وبذور اليقطين والجمبري.
2- الحديد :
ويعتقد بعض الخبراء أن الحديد من أبرز فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث ان مستويات الحديد المنخفضة تساهم في أعراض فرط الحركة لدى بعض الأطفال.
ووجدت دراسة صغيرة أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات منخفضة من الفيريتين بشكل طبيعي ، وهو بروتين ضروري لتخزين الحديد في الدم.
وجدت نفس الدراسة أن الأطفال أظهروا تحسنًا في الأعراض بعد تناول مكمل الحديد لمدة 12 أسبوعًا. ومع ذلك ، هناك تحذير مهم من الإفراط في تناول مكملات الحديد؛ حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء والشوكولاتة الداكنة والخضراوات الورقية إلى زيادة مستويات الحديد دون المخاطرة.
3- فيتامين ج :
ويعتبر فيتامين ج أحد أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويستخدم الدماغ فيتامين ج لصنع الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين.
ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين ج، البرتقال والفلفل الأحمر واللفت غنية بفيتامين سي ، ولكن إذا كنت تريد كميات إضافية ، فمن الممكن أيضًا تناول مكمل يومي. ومع ذلك ، يرجى ملاحظة ما يلي: يمكن أن يتداخل فيتامين ج مع امتصاص دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، لذلك لا ينبغي تناوله قبل أو بعد تناول أدوية فرط الحكة.
4- فيتامين ب :
ويستخدم فيتامين ب كأحد فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وبالأخص كـ علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يمكن أن يسبب نقص فيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 6 الذي يسبب في التهيج والإرهاق لدى الأطفال والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
يمكن أن تزيد مستويات B6 الكافية من اليقظة وتقليل الأعراض الشبيهة بالقلق. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6 التونة والموز والسبانخ والسلمون.
5- المغنيسيوم:
ويعتبر المغنيسيوم افضل فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يساهم المغنيسيوم أيضًا في عمل الناقلات العصبية المسؤولة عن الانتباه.
يقول ريتشارد براون ، أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، ان المستويات الكافية من المغنيسيوم لها تأثير مهدئ على الدماغ، ويمكن العثور على المغنيسيوم في المكملات الغذائية والأطعمة بما في ذلك الخضر الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والفاصوليا.
علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال
تمارين لزيادة تركيز الطفل
ويمكن ممارسة بعض تمارين لزيادة تركيز الطفل، وأن تجعل الطفل قويا في ذاكرته وفي جسده أيضا لهذا سنقدم نشاطا لزيادة التركيز والانتباه وكل ما يخص هذه المهارات ؛ لكي نتعلم معًا كيف نتقدم بأطفالنا إلى ما هو مفيد وصالح، سواء كان بممارسة تمارين لزيادة تركيز الطفل، او باتباع بعض العادات الصحية، وتشمل:
1- عليك بإحضار قصة وجعله يقرأ منها كلمات الى ان يكمل قراءة الصفحة بأكملها عدة مرات وبطريقة أفضل في القراءة.
2- عليك بجعله يعد عكسي من 1 الى خمسين مثلا والعكس.
3- اجعلية يصف لكى الاشكال من حولك واحضري له أنواع فاكهة لكى يقوم بوصف اللون المناسب لنوع الفاكهة.
4- عندما تخرجين معه اجعليه يتحدث عن المكان وماذا تشاهد بكل حواسه.
5- وجهية أن ينظر للساعة وكيف يسير العقرب وعلمية كم الوقت.
6- إخباره بجملة واطلبى منه أن يرددها لكى بالضبط فإن لم يستطع كرري المحاولة الى ان ينجح.
7- بإحضار كراسة للرسم و جعله يرسم شيء ما إمامة ينظر إليه ويقلد الرسمة فهذا يجعله أكثر تركيزا.
8- اللعب معه بطريقة مشوقة فمثلا اخباره ومعلومات عن اي حيوان وعليه أن يفكر ما هو هذا الحيوان.
9- ممارسة لعبة الحروف والاسماء بان تضعي حرف وتطلبي منه إحضار حيوان بهذا الحرف او جماد او انسان.
10- سرد لطفل حكاية وفي اليوم التالي نطلب منه أن يسردها مرة أخرى.
11- تعليمه التركيز من خلال أوامر تقومين بها مثلًا ان يحضر لكى ملعقة من الدرج الثاني وأن يحضر لكي كوب من الرف وهكذا.
12- يمكنك ان تشغلي له أصوات الحيوانات وهو عليه التركيز ومعرفة الى اي صوت ينتمي هذا الحيوان واجعلى له جائزة عندما يتفاعل معك بالصواب.
13- يمكنك ان تعدى الأعداد وتتخطى أي عدد وعليه ملاحظة ما هو العدد الناقص وإن يقوله.
14- استخدام الشيء ونقيضه أي ان تذكر صفة وتطلبي منه أن يحدثك بعكس الصفة مثلا طويل...فيذكر قصير...
15- استخدام العاب البازل التي تجعله يفكر في وضعية كل صورة فيحرص على التركيز في وضعها للمكان المناسب.
16- القيام بعمل تمرين يعتمد على التركيز على صورة في الحائط لمدة معينة ثم سؤاله عن تفاصيل الصورة.
17- يمكنك وضع جميع الألوان على الأرض واطلبى منه ان يحضر لون معين في وقت قصير او احضار صورة حيوان معين من بين صور حيوانات كثيرة إمامه.
18- يمكن أن تربطي جملة بصورة فتجعله يوصل صورة معينة بجملة معينة.
19- الطلب من الطفل ان يغمض عينيه، ثم نحضر له شيئًا في يده مثلًا تفاحة وتطلبي منه ان يقول لكي ما هي.
20- محاولة التمييز بين الروائح من خلال تغميض عينه وشم الروائح كالورود أو التوابل ويقوم بالتعرف عليها.
21- ترتيب الحروف والكلمات أو ترتيبا تصاعدي وتنازلي والتنافس معه أثناء اللعب.
22- استخدام الخرز بكل الوانه وتقومي بعمل عقد منة وتطلبي منه ان لكل لون عدد معين تتابعية لكي لا ينسى فسوف يركز في عدد كل لون.
23- إحضار صورتين متطابقتين ويوجد بعض اختلافات وتطلبي منه أن يخرج هذه الاختلافات من بين الصورتين في وقت قصير.
ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج لزيادة التركيز عند الاطفال من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع Pub med / webmd parents / additudemag