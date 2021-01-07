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علاج لزيادة التركيز عند الاطفال.. بالفيتامينات والتمارين

الخميس 07/يناير/2021 - 03:16 ص
علاج لزيادة التركيز
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
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آية التيجي
إن هناك العديد من الطرق لـ علاج لزيادة التركيز عند الاطفال، لذلك نسعى لمعرفة كل الوسائل المناسبة التي تجعل ذاكرته أقوي الطفل، سنقوم بتقديم طرق لـ علاج لزيادة التركيز عند الاطفال سواء كان بالتمارين او عن طريق الأطعمة والفيتامينات.

علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال

والعديد من الأمهات  تبحث عن علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال لكي تساعدهم على المذاكرة والتركيز بشكل جيد من خلال تقديم الأطعمة التي تساعدهم على التركيز، حيث يمكن تحقيق هذا عن الأطعمة التي تساعد على التركيز، والتي تتمثل في:

1- السمك
و يعتبر السمك جيد في علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه عند الأطفال، وذلك لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر أساسية لصحة الدماغ، تتمتع هذه الدهون الصحية بقوة دماغية مذهلة، تم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي على مستويات أعلى منها بتقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز الذاكرة ، خاصة مع تقدمنا ​​في السن

2- الشوكولاته
تعد المكسرات والبذور مصادر جيدة لفيتامين E المضاد للأكسدة ، والذي تم ربطه في بعض الدراسات بتقليل التدهور المعرفي مع تقدم العمر، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على خصائص قوية أخرى مضادة للأكسدة ، وتحتوي على منشطات طبيعية مثل الكافيين ، والتي يمكن أن تعزز التركيز.

3- الحبوب الكاملة
يعتمد كل عضو في الجسم على تدفق الدم ، وخاصة القلب والدماغ، يمكن لنظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه مثل الأفوكادو أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من نسبة الكوليسترول السيئ، هذا يقلل من خطر تراكم البلاك ويعزز تدفق الدم ، مما يوفر طريقة بسيطة ولذيذة لإطلاق خلايا الدماغ.

فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال

وهناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، خاصة الزنك والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب والمغنيسيوم، وهي ضرورية لوظيفة الدماغ الصحية؛ حيث يوصي الخبراء بأن يسعى الناس إلى تناول وجبات متوازنة والحفاظ على مستويات صحية من هذه العناصر الغذائية الرئيسية.

وأفاد الخبراء ان هناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، حيث انه لا يكفي تناول الطعام بشكل جيد خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، الذين قد يعانون بشكل طبيعي من نقص هذه العناصر الغذائية الهامة. 

وقد تساعد المكملات وبعض فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، والتي لا تستلزم وصفة طبية الأشخاص في تعويض هذا النقص وتحسين الانتباه والتركيز بأقل آثار جانبية. تحقق مع الواصف أو طبيب الرعاية الأولية قبل البدء في استخدام أي من هذه المكملات.

1- الزنك :
ويعتبر الزنك من أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في تنظيم الناقل العصبي الدوبامين، والذي يحدث بمستويات غير كافية في أدمغة الأطفال، وذلك من خلال تحسين استجابة الدماغ للدوبامين وُجد أن مستويات الزنك منخفضة لدى بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ووجدت الدراسات أن تناول مكملات الزنك يقلل من فرط النشاط والاندفاع. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك اللحم البقري والسبانخ وبذور اليقطين والجمبري.

2- الحديد : 
ويعتقد بعض الخبراء أن الحديد من أبرز فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث ان مستويات الحديد المنخفضة تساهم في أعراض فرط الحركة لدى بعض الأطفال. 

ووجدت دراسة صغيرة أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات منخفضة من الفيريتين بشكل طبيعي ، وهو بروتين ضروري لتخزين الحديد في الدم. 

وجدت نفس الدراسة أن الأطفال أظهروا تحسنًا في الأعراض بعد تناول مكمل الحديد لمدة 12 أسبوعًا. ومع ذلك ، هناك تحذير مهم من الإفراط في تناول مكملات الحديد؛ حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء والشوكولاتة الداكنة والخضراوات الورقية إلى زيادة مستويات الحديد دون المخاطرة.

3- فيتامين ج :
ويعتبر فيتامين ج أحد أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويستخدم الدماغ فيتامين ج  لصنع الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين. 

ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين ج، البرتقال والفلفل الأحمر واللفت غنية بفيتامين سي ، ولكن إذا كنت تريد كميات إضافية ، فمن الممكن أيضًا تناول مكمل يومي. ومع ذلك ، يرجى ملاحظة ما يلي: يمكن أن يتداخل فيتامين ج مع امتصاص دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، لذلك لا ينبغي تناوله قبل أو بعد تناول أدوية فرط الحكة.

4- فيتامين ب :
ويستخدم فيتامين ب كأحد فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وبالأخص كـ علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يمكن أن يسبب نقص فيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 6 الذي يسبب في التهيج والإرهاق لدى الأطفال والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. 

يمكن أن تزيد مستويات B6 الكافية من اليقظة وتقليل الأعراض الشبيهة بالقلق. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6 التونة والموز والسبانخ والسلمون.

5- المغنيسيوم:
ويعتبر المغنيسيوم افضل فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يساهم المغنيسيوم أيضًا في عمل الناقلات العصبية المسؤولة عن الانتباه. 

يقول ريتشارد براون ، أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، ان المستويات الكافية من المغنيسيوم لها تأثير مهدئ على الدماغ، ويمكن العثور على المغنيسيوم في المكملات الغذائية والأطعمة بما في ذلك الخضر الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والفاصوليا.

علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال

يبحث العديد من الأمهات عن علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، وذلك بسبب عدم قدرتهم على التركيز لفترة طويلة، وخاصة فى فترة الدراسة فهى تحتاج إلى جهد كبير لتحقيق النجاح الذى يريدة، وفيما يلي سنقدم كم طريق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، والذي يمكن تحقيقه عبر اتباع بعض العادات الصحية التى تساعد طفلك على التركيز، ومن أهمها :

1- الطعام الصحي :
يعد الاهتمام بطعام الطفل من أكثر طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، والتى يجب اتباعها بشكل صحى، حتى تبقى طاقة الطفل مستقرة ولا يشعر بالكسل أثناء اليوم الدراسي. وخاصة وجبة الفطور بشكل أساسي وأن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، فالطفل يجلس في المدرسة لفترة ليست بالقليلة ويعتمد في جهوده على هذه الوجبة.

2- النوم :  
يجب على الأم أن تساعد طفلها على النوم بشكل ثابت كل يوم، وأن يحصل على القسط الكافى من الراحة لكي يستطيع صباحًا التركيز وعلاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، لذلك يجب الاهتمام بنوم الطفل وأن ينام من ثمان إلى تسع ساعات يوميًا.

3- ألعاب التركيز :
ويريد جميع الأطفال اللعب طوال اليوم، ويمكن أن نستغل هذه النقطة فى الحرص على لعب ألعاب التركيز لتنمية الذاكرة والذكاء لديهم بشكل كبير، وهي من أبرز طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال.

4- ممارسة الرياضة :
يقوم الأطفال بتخزين العديد من الطاقة لديهم عند ممارسة الرياضة، فهي تعتبر أكثر طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، ولذلك يجب على الأمهات اختيار الرياضة المفضلة لديهم لممارستها بشكل يومى، وتنشيط طاقة الجسم.

5- تنظيم الوقت :
إذا شعر الطفل بالضغط الدائم بين المدرسة والمذاكرة في المنزل لن يستطيع التركيز، لذلك فإن تنظيم الوقت من أفضل طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال؛ حيث يجب مساعدة الطفل في تنظيم وقته بشكل جيد، حتى يجد لنفسه وقت للترفيه ولا يشعر بالضغط الدائم.


تمارين لزيادة تركيز الطفل

ويمكن ممارسة بعض تمارين لزيادة تركيز الطفل، وأن تجعل الطفل قويا في ذاكرته وفي جسده أيضا لهذا سنقدم نشاطا لزيادة التركيز والانتباه وكل ما يخص هذه المهارات ؛ لكي نتعلم معًا كيف نتقدم بأطفالنا إلى ما هو مفيد وصالح، سواء كان بممارسة تمارين لزيادة تركيز الطفل، او باتباع بعض العادات الصحية، وتشمل:


1- عليك بإحضار قصة وجعله يقرأ منها كلمات الى ان يكمل قراءة الصفحة بأكملها عدة مرات وبطريقة أفضل في القراءة.

2- عليك بجعله يعد عكسي من 1 الى خمسين مثلا والعكس.

3- اجعلية يصف لكى الاشكال من حولك واحضري له أنواع فاكهة لكى يقوم بوصف اللون المناسب لنوع الفاكهة.

4- عندما تخرجين معه اجعليه يتحدث عن المكان وماذا تشاهد بكل حواسه.

5- وجهية أن ينظر للساعة وكيف يسير العقرب وعلمية كم الوقت.

6- إخباره بجملة واطلبى منه أن يرددها لكى بالضبط فإن لم يستطع كرري المحاولة الى ان ينجح.

7- بإحضار كراسة للرسم و جعله يرسم شيء ما إمامة ينظر إليه ويقلد الرسمة فهذا يجعله أكثر تركيزا.

8- اللعب معه بطريقة مشوقة فمثلا اخباره ومعلومات عن اي حيوان وعليه أن يفكر ما هو هذا الحيوان.

9- ممارسة لعبة الحروف والاسماء بان تضعي حرف وتطلبي منه إحضار حيوان بهذا الحرف او جماد او انسان.

10-  سرد لطفل حكاية وفي اليوم التالي نطلب منه أن يسردها مرة أخرى.

11- تعليمه التركيز من خلال أوامر تقومين بها مثلًا ان يحضر لكى ملعقة من الدرج الثاني وأن يحضر لكي كوب من الرف وهكذا.

12- يمكنك ان تشغلي له أصوات الحيوانات وهو عليه التركيز ومعرفة الى اي صوت ينتمي هذا الحيوان واجعلى له جائزة عندما يتفاعل معك بالصواب.

13- يمكنك ان تعدى الأعداد وتتخطى أي عدد وعليه ملاحظة ما هو العدد الناقص وإن يقوله.

14- استخدام الشيء ونقيضه أي ان تذكر صفة وتطلبي منه أن يحدثك بعكس الصفة مثلا طويل...فيذكر قصير...

15- استخدام العاب البازل التي تجعله يفكر في وضعية كل صورة فيحرص على التركيز في وضعها للمكان المناسب.

16-  القيام بعمل تمرين يعتمد على التركيز على صورة في الحائط لمدة معينة ثم سؤاله عن تفاصيل الصورة.

17- يمكنك وضع جميع الألوان على الأرض واطلبى منه ان يحضر لون معين في وقت قصير او احضار صورة حيوان معين من بين صور حيوانات كثيرة إمامه.

18-  يمكن أن تربطي جملة بصورة فتجعله يوصل صورة معينة بجملة معينة.

19- الطلب من الطفل ان يغمض عينيه، ثم نحضر له شيئًا في يده مثلًا تفاحة وتطلبي منه ان يقول لكي ما هي.

20- محاولة التمييز بين الروائح من خلال تغميض عينه وشم الروائح كالورود أو التوابل ويقوم بالتعرف عليها.

21- ترتيب الحروف والكلمات أو ترتيبا تصاعدي وتنازلي والتنافس معه أثناء اللعب.

22- استخدام الخرز بكل الوانه وتقومي بعمل عقد منة وتطلبي منه ان لكل لون عدد معين تتابعية لكي لا ينسى فسوف يركز في عدد كل لون.

23- إحضار صورتين متطابقتين ويوجد بعض اختلافات وتطلبي منه أن يخرج هذه الاختلافات من بين الصورتين في وقت قصير.

ولا يجب أن  تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج لزيادة التركيز عند الاطفال من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع Pub med / webmd  parents / additudemag
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
علاج لزيادة التركيز عند الاطفال علاج لزيادة التركيز عند الاطفال
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