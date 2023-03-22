صحة الإسكندرية تنظم تدريبًا حول الإنعاش القلبي الرئوي للمسعفين والتمريض

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل الوزارة، دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي الرئوي للمسعفين والتمريض بمجمع عيادات نادى سموحة الرياضي، بالتعاون مع المركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية.

وذكرت الدكتورة "هبة عارف" مديرة الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الدورة التدريبية حاضر فيها الدكتورة "نها أحمد" مديرة إدارة الرعاية الحرجة، والدكتورة "إيمان جابر" مسؤولة الطوارئ والعنايات بالمديرية.

وتم خلال الدورة تدريب ١٦ ممرض و ٤ سائقى إسعاف كخطوة أولى فى سلسلة التدريب للجهات الخارجية على الإنعاش القلبي الرئوي