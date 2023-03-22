عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحا قياسية في 2022 | صور

زيادة 56% .. لامبورجيني
زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

كان العمل رائعًا بالنسبة لشركة لامبورجيني في عام 2022، حيث تظهر النتائج المالية التي أعلنت عنها شركة صناعة السيارات الإيطالية مؤخرًا عائدات بقيمة 2.56 مليار دولار (2.38 مليار يورو) ، والتي كانت أعلى بنسبة 22% عن عام 2021، حيث سجلت الشركة 661 مليون دولار (614 مليون يورو) في الأرباح التشغيلية، ما يمثل مكسبًا بنسبة 56% مقارنة بعام عام 2021.

5 سيارات كروس أوفر فارهة في مصر | صور

خصم 70% على قيمة أرخص سيارات جيب.. صور

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

وقال ستيفان وينكلمان رئيس لامبورجيني "لدينا فرصة للتركيز حقًا على أهدافنا التالية ، ويرجع الفضل جزئيًا إلى قائمة الانتظار التي تبلغ مدتها 18 شهرًا ، مما يعني أنه يمكننا التفكير بثقة في أهدافنا المستقبلية، هذا هو الوقت الذهبي لشركة لامبورجيني، لقد صنعنا التاريخ ونسعى لمواصلة السعي لتحقيق النمو.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

في وقت سابق من العام ، أعلنت لامبورجيني أنها سلمت 9233 سيارة في عام 2022 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن عام 2021، حيث تم تسليم 5367 نموذجًا من أوروس ، و 3113 وحدة من هوراكان ، و 753 سيارة أفينتادور.

 

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لامبورجيني ، حيث تم تسليم 2721 سيارة في عام 2021، بينما كام المركز الثاني للصين وهونج كونج وماكاو بـ 1018 سيارة، وتقترب ألمانيا من المراكز الثلاثة الأولى من خلال الحصول على 808 سيارة.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

سوف تقدم لامبورجيني خليفة أفينتادور في المستقبل القريب جدًا، يحمل الاسم الرمزي LB744  ويحصل على محرك V12 جديد سعة 6.5 لتر، ينتج المحرك وحده 813 حصانًا ، لكن السيارة بها أيضًا ثلاثة محركات كهربائية بإجمالي 1000 حصان، وعند التشغيل على الطاقة الكهربائية فقط ، يكون الناتج 180 حصانًا فقط. 

 

يعتبر الهيكل الأحادي أخف بنسبة 10% وأكثر صلابة بنسبة 25% من الطراز السابق، وفي الداخل، توجد عجلة قيادة معقدة ومتعددة الوظائف مع مجموعة متنوعة من الأزرار، ويمكن للسائقين تحديد أوضاع Recharge و Hybrid و Performance و City و Strada و Sport  و  Corsa.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

يقول وينكلمان إن سيارة هوركان البديلة ستصل في أواخر عام 2024، بمجموعة نقل الحركة الهجينة PHEV ، وتشير شائعة إلى أن جزء الاحتراق يتكون من محرك توربيني مزدوج V8 من شأنه أن يزيد سرعته إلى 10000 دورة في الدقيقة.

 

لدى لامبورجيني أيضًا محرك أوروس الهجين الإضافي الذي تم إطلاقه في عام 2024، لا تتوفر العديد من التفاصيل حول هذا الموضوع حتى الآن، يُزعم أن مجموعة نقل الحركة هي محرك V8 مزدوج التوربو بمساعدة كهربائية من Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid ، مما يجعله ينتج 671 حصانًا في المظهر الحالي.

 

ستقدم لامبورجيني أول سيارة كهربائية لها في عام 2028، وتشير الأخبار إلى أن النموذج قد يكون عبارة عن سيارة كروس أوفر ببابين تتسع لأربعة ركاب، وتنضم سيارة Urus الكهربائية بالكامل من الجيل الثاني إلى المجموعة في عام 2029.

لامبورجيني وينكلمان ستيفان وينكلمان أفينتادور هوراكان آوروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

موضوعات متعلقة

تويوتا تواصل إنتاج سيارات الهيدروجين رغم التحول الكهربائي

5 سيارات كروس أوفر فارهة في مصر | صور

خصم 70% على قيمة أرخص سيارات جيب.. صور

هدية عيد الأم.. سيارة سكودا فيليشيا بسعر مفاجأة| صور

خصم 70%.. قيمة الوديعة البنكية الجديدة لـ فورد ايكو سبورت

سيارة مرسيدس مستعملة بسعر هاتف محمول | تفاصيل

أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه.. فيات X500 بخصم 70% لفترة محدودة

أسعار أوبل موكا الجديدة في مصر| صور

ترشيحاتنا

حفر واختباء .. حيوانات الغرير تعطل حركة القطارات في هولندا

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أضرار مادية.. بيان عاجل لـ سوريا بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال أسوان.. ويؤكد: لا خسائر

شأن داخلي..أول تعليق لحسام حسن على انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ