زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحا قياسية في 2022 | صور

كان العمل رائعًا بالنسبة لشركة لامبورجيني في عام 2022، حيث تظهر النتائج المالية التي أعلنت عنها شركة صناعة السيارات الإيطالية مؤخرًا عائدات بقيمة 2.56 مليار دولار (2.38 مليار يورو) ، والتي كانت أعلى بنسبة 22% عن عام 2021، حيث سجلت الشركة 661 مليون دولار (614 مليون يورو) في الأرباح التشغيلية، ما يمثل مكسبًا بنسبة 56% مقارنة بعام عام 2021.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

وقال ستيفان وينكلمان رئيس لامبورجيني "لدينا فرصة للتركيز حقًا على أهدافنا التالية ، ويرجع الفضل جزئيًا إلى قائمة الانتظار التي تبلغ مدتها 18 شهرًا ، مما يعني أنه يمكننا التفكير بثقة في أهدافنا المستقبلية، هذا هو الوقت الذهبي لشركة لامبورجيني، لقد صنعنا التاريخ ونسعى لمواصلة السعي لتحقيق النمو.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

في وقت سابق من العام ، أعلنت لامبورجيني أنها سلمت 9233 سيارة في عام 2022 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن عام 2021، حيث تم تسليم 5367 نموذجًا من أوروس ، و 3113 وحدة من هوراكان ، و 753 سيارة أفينتادور.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لامبورجيني ، حيث تم تسليم 2721 سيارة في عام 2021، بينما كام المركز الثاني للصين وهونج كونج وماكاو بـ 1018 سيارة، وتقترب ألمانيا من المراكز الثلاثة الأولى من خلال الحصول على 808 سيارة.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

سوف تقدم لامبورجيني خليفة أفينتادور في المستقبل القريب جدًا، يحمل الاسم الرمزي LB744 ويحصل على محرك V12 جديد سعة 6.5 لتر، ينتج المحرك وحده 813 حصانًا ، لكن السيارة بها أيضًا ثلاثة محركات كهربائية بإجمالي 1000 حصان، وعند التشغيل على الطاقة الكهربائية فقط ، يكون الناتج 180 حصانًا فقط.

يعتبر الهيكل الأحادي أخف بنسبة 10% وأكثر صلابة بنسبة 25% من الطراز السابق، وفي الداخل، توجد عجلة قيادة معقدة ومتعددة الوظائف مع مجموعة متنوعة من الأزرار، ويمكن للسائقين تحديد أوضاع Recharge و Hybrid و Performance و City و Strada و Sport و Corsa.

زيادة 56% .. لامبورجيني تسجل أرباحاً قياسية في 2022

يقول وينكلمان إن سيارة هوركان البديلة ستصل في أواخر عام 2024، بمجموعة نقل الحركة الهجينة PHEV ، وتشير شائعة إلى أن جزء الاحتراق يتكون من محرك توربيني مزدوج V8 من شأنه أن يزيد سرعته إلى 10000 دورة في الدقيقة.

لدى لامبورجيني أيضًا محرك أوروس الهجين الإضافي الذي تم إطلاقه في عام 2024، لا تتوفر العديد من التفاصيل حول هذا الموضوع حتى الآن، يُزعم أن مجموعة نقل الحركة هي محرك V8 مزدوج التوربو بمساعدة كهربائية من Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid ، مما يجعله ينتج 671 حصانًا في المظهر الحالي.

ستقدم لامبورجيني أول سيارة كهربائية لها في عام 2028، وتشير الأخبار إلى أن النموذج قد يكون عبارة عن سيارة كروس أوفر ببابين تتسع لأربعة ركاب، وتنضم سيارة Urus الكهربائية بالكامل من الجيل الثاني إلى المجموعة في عام 2029.