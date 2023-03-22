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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

ما بين زفافه في السنبلاوين، وتوهجه في الدنمارك، يعيش لاعب نادي الزمالك السابق إمام عاشور، فترة مصيرية على مستوى حياته الشخصية ومسيرته الكروية.

إمام عاشور الذي خرج من الزمالك في موسم صعب على الأبيض، قد يكون موسم صفري للزمالك، اصطدم بواقع سيء في نادي ميتلاند الدنماركي الذي بات يصارع هربًا من الهبوط، وأقال مديره الفني السبب في جلب إمام عاشور للنادي.

وعلى الرغم من تألق إمام عاشور مع النادي الدنماركي، لكن استمراره مع النادي أصبح على المحك.

أرقام إمام عاشور مع ميتلاند 

 شارك إمام عاشور في 5 مباريات حتى الآن سجل خلالها هدفين فى 135 دقيقة لعب بالدوري الدنماركي، ولعب 67 دقيقة في الدورى الأوروبي، حيث سجل هدفا في شباك لشبونة وحصل علي بطاقة صفراء.

ويحتل نادي ميتلاند المركز الثامن بالدوري الدنماركي، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، نهاية فبراير الماضي، بعد خسارته من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

الأهلي وإمام عاشور 

وفي ظل الظروف التي يعاني منها نادي ميتلاند وارتباط اسم إمام عاشور بالأهلي، لم يصدر أي مسؤول تصريحات رسمية بشأن رغبة الأهلي في ضم إمام عاشور، كما لم يعلن لاعب الزمالك السابق رغبته في الانتقال إلى الغريم التقليدي للأبيض بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية إلى التجهيز لعقد عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الفريق، خاصة على صعيد الهجوم وحراسة المرمى.

وارتبط اسم إمام عاشور بالنادي الأهلي مؤخرا وبالتحديد منذ انتقاله إلى نادي ميتلاند الدنماركي، وسط توقعات من قبل البعض بأن تكون هذه الخطوة تمهيدا لانتقاله إلى القلعة الحمراء.

وفي هذا السياق، صرح الإعلامي مهيب عبدالهادي، بأن النادي الأهلي يضع إمام عاشور، المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، على رأس أولوياته، ليكون أول صفقات المارد الأحمر في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وكتب مهيب عبدالهادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إمام عاشور الصفقة الأولى والأهم للأهلي في الموسم الجديد».

أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي 

وخلال استقبال إمام عاشور من أهل بلده في السنبلاوين يوم الحنة احتفالا بزفافه وجه له الحاضرون أسئلة أهمها عن انتقاله للنادي الأهلي.

ورد إمام عاشور على ذلك بقوله: "ادعولي انتو بس .. أنا مركز مع الفريق في الدنمارك" رافضًا التلميح بأي شيء يخص أي مفاوضات مع النادي الأهلي.

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