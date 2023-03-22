لأول مرة خارج أوروبا.. مصر تستضيف مؤتمر VISTA الدولي الخاص بالألعاب البارالمبية

أسندت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) إلى مصر، تنظيم مؤتمر VISTA الدولى كأول دولة من خارج أوروبا، والذى ينعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، وهو مؤتمر علمي مصمم لتعزيز مهمة IPC وأهدافه، والذى سيحتفل فيه مؤتمر VISTA 2023 بعيده الثلاثين بموضوع "تطوير Para Sport: الإدماج والتحول والأداء".

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث العلمى العالمى كأول دولة من خارج قارة أوروبا، وأول مؤتمر يتم تنظيمه بعد جائحة كورونا جاء نتيجة نجاح مصر فى تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى فى وقت ابتعدت كل الدول عن تنظيم أى فعاليات رياضية، أيضا ثقة المنظمات الدولية فى قدرة مصر على التنظيم جعلتها فى مصاف الدول الناجحة فى هذا الشأن بعد نجاحها فى بطولة العالم لكرة اليد وأمم أفريقيا لكرة القدم واجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وغيرها من الأحداث الرياضية التى عكست ثقة واهتمام العالم بمكانة مصر ومسئوليها، خاصة وزارة الشباب والرياضة، تحت قيادة الوزير النشط الدكتور أشرف صبحى، الذى جعل هناك جسرا للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.

وقال رئيس اللجنه البارالمبية إنه تم تطوير VISTA لأول مرة من قبل IPC (اللجنة البارالمبية الدولية) في عام 1993، عندما شعرت أن هناك حاجة ملحة لزيادة المعرفة المتعلقة برياضة النخبة للرياضيين ذوي الإعاقة في الساحة الدولية، نتيجة لذلك، ظهر مفهوم VISTA، والذي يعني سلسلة طويلة من الأحداث.

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.

كما يعزز التفاعل متعدد التخصصات بين الممارسين مثل علماء العلوم الرياضية، وعلماء دمج الإعاقة، ومديري الرياضة، والمسئولين، والمدربين، والرياضيين، وممارسي الطب الرياضي، والمصنفين، ومسئولي الرياضة.

ستكون هذه النسخة التى تقام فى القاهرة هذا العام هى النسخة الحادية عشرة من مؤتمر VISTA، فقد انعقد مؤتمر VISTA الأول في جاسبر، كندا في عام 1993.

أدى نجاح هذا المؤتمر إلى مزيد من المؤتمرات في ألمانيا (1999)، والسويد (2003)، وألمانيا (2006، 2011، 2013)، وإسبانيا (2015)، وكندا (2017)، وهولندا (2019).

نظرًا لوباء COVID-19، عُقد مؤتمر 2021 VISTA فعليًا واستضافته KU Leuven بلجيكا بالتعاون مع جامعة Stellenbosch جنوب أفريقيا، والمدرسة السويدية للرياضة وعلوم الصحة، ستوكهولم - السويد، ومدرسة علم الحركة - جامعة ويسترن - كندا، وجامعة بيتسبرغ - الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة يونسي - كوريا الجنوبية.