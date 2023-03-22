لمدة 5 أيام.. كرم جابر يمنح لاعبي كفر الشيخ راحة سلبية

قرَّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة كرم جابر، المدير الفني، اليوم، الأربعاء، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق لمدة 5 أيام، وذلك خلال فترة التوقف الحالية بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وذلك خلال شهر رمضان، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام طنطا، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري».

وكان فريق كفر الشيخ تعادل مع دكرنس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب كفر الشيخ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 36 نقطة محتلاً بها المركز السادس، وينفرد فريق طنطا بصدارة المجموعة برصيد 43 نقطة.