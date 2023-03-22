النيابة العامة تكشف سر قتل رجل لزوجته وأبنائه بطنطا .. اعترافات

اعترف المتهم بقتل زوجته وأولاده بطنطا في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِم لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِم فأجهزَ عليهِم خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه.

وأمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهم بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِم.