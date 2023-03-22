عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تكشف سر قتل رجل لزوجته وأبنائه بطنطا .. اعترافات

صدى البلد

اعترف المتهم بقتل زوجته وأولاده بطنطا في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِم لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِم فأجهزَ عليهِم خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه. 

وأمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهم بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

زوجها حاول التخلص من حياته بعد الجريمة..النيابةُ تكشف تفاصيل مقتل أم وابنتيْهِا بطنطا

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن ابنة الفنان رشوان توفيق ضده

ترشيحاتنا

روائح رمضان.. مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية| فيديو

لإسقاطهم المسيرة الأمريكية.. موسكو تمنح طاقم الطائرة الروسية سو-27 وسام الشجاعة

20 اسمًا جديدًا.. تعرف على الفنانين المنضمين للجزء الثاني من «رمضان كريم»|فيديو

شعر به سكان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. زلزال قوي يضرب سويسرا

تفسيرات غير متوقعة لرؤيا صيام رمضان في المنام .. تعرفوا عليها

النيابة العامة تكشف سر قتل رجل لزوجته وأبنائه بطنطا .. اعترافات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للماء.. كم يجب أن تشرب كل يوم؟

يساعد في الوقاية من السرطان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد صيام رمضان

تسبب الجوع والعطش.. احذر تناول هذه الأطعمة في السحور

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

فيديو

تحذير شديد من طقس أول أيام رمضان | تغطية خاصة

الفراخ بـ74 جنيها للكيلو.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض

كنز من الذهب تملكه مصر.. إيه الحكاية؟

ميسي في السعودية .. تفاصيل انتقاله بصفقة مفاجئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ