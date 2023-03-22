روائح رمضان.. مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية| فيديو

أعلن نادي “أحد” السعودي، دخول الروماني بورقا دانيلو، المدير الفني لفريق تحت 15 عامًا، إلى الإسلام، وذلك بعدما نطق الشهادتين في قاعة المركز الإعلامي بالنادي.

وقال نادي “أحد”، في بيان رسمي، “أعلن الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما، لكرة القدم اعتناقه للدين الإسلامي، إذ نطق الشهادتين داخل قاعة المركز الإعلامي بالنادي، وسط حضور ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة”.

وأضاف “من جانبه، وجه دانيلو شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة مسئولية، مبديًا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية كما بعث كل الحب والتهاني لكل من هنأه”.

ترتيب أحد مع دانيلو

ويحتل فريق أحد مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عاما برصيد 41 نقطة.