فنون شعبية وإنشاد ديني.. فعاليات الإنتاج الثقافي في رمضان |تفاصيل

يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، خلال شهر رمضان، مجموعة من الفعاليات الفنية ضمن برنامج "هل هلالك" بساحة الهناجر، بمشاركة الفنان علي الهلباوي، الفنانة فاطمة محمد علي، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة أميرة رضا، وفرق "رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب، الإنشاد الديني، فرقة المركز القومي للمسرح"، وعلى مدار 15 ليلة.

ويعرض البيت الفني للمسرح، "الليلة الكبيرة للأطفال"، إضافة إلى ورش رسم وأشغال فنية بركن الطفل، وتنظيم حفل ذكرى حرب العاشر من رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب أمسية "بهجة الروح"، وتقديم فقرات من السيرك القومي.

كما يُقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عروض السيرك القومي، وفقرات فنية متنوعة للإنشاد الديني بقاعة صلاح جاهين.

ويستقبل البيت الفني للمسرح، عددًا من المسرحيات منها "عجيب وعجيبة على مسرح السلام، "حلمك علينا" على المسرح العائم الصغير، "بعد أخر رصاصة" على مسرح الغد بالعجوزة، و"سيب نفسك" على مسرح السلام.