شريف إكرامي يهنئ متابعيه بشهر رمضان: كل سنة وانتوا ناس صابرة وراضية

حرص حارس المرمى شريف إكرامي، على تهنئة متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “رمضان كريم على مصر والامة العربية كل سنة وانتوا ناس صابرة وراضية وأصيلة يارب في شهر الخير يرزقكم كل الخير”.

وكشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موقف شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، من تجديد عقده مع السماوي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. شريف إكرامي يرحب بالتجديد لبيراميدز بعد التفاوض معه على التوقيع".

وينتهي عقد شريف إكرامي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري بنهاية الموسم، وبالتالي يحق له التوقيع مجانا لأي نادٍ بنهاية الموسم الجاري.