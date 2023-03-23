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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب وسط تركيا

صدى البلد

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الخميس، عن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب  منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ، أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

جدير بالذكرأن تركيا تعرضت لموجة من الزلازل منذ أن ضربها الزلزال المدمر بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر في يوم 6 فبراير الماضي، أسفر عنها مقتل نحو 50 ألف ضحية وأصيب أكثر من 115 ألفا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص من أثار الزلزال المدمر، بحسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أردوغان أن الحكومة التركية "ستعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "أن هو والحكومة التركية يخططوا لبناء 610 آلاف منزل إجماليا وتسليميها للمتضررين من الزلزال".
 

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