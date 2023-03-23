25 لاعبا.. قائمة المنتخب الأولمبي فى إياب زامبيا بتصفيات أفريقيا

أعلن البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب المتجهة لخوض مباراة العودة أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي المقرر أن تتوجه لخوض مباراة الإياب يوم الأحد القادم، 25 لاعبا.

ويحل المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ضيفا على منتخب زامبيا يوم الأحد القادم، على ملعب الأخير، في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي المتوجهة إلى زامبيا على النحو التالي:

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبيا

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة أمام منتخب زامبيا

الأحد المقبل في زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

طائرة خاصة للمنتخب الأولمبي

البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، تمسك بتوفير طائرة خاصة كى تقل بعثة أولمبي الفراعنة فى لقاء الإياب أمام زامبيا.

وطالب البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالسفر إلى زامبيا عبر طائرة خاصة لتفادى إصابة اللاعبين بالإرهاق قبل المواجهة المرتقبة أمام زامبيا على ملعبها ووسط الجماهير الزامبية.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة الاستجابة لطلب مدرب المنتخب الأولمبي بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فى ظل أهمية اللقاء الحاسم أمام زامبيا.

جمال علام يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على زامبيا

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على نقل تهنئة جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ولاعبي المنتخب، بعد الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين أمس، الأربعاء، في ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

جاء ذلك خلال لقاء جمال علام مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة، وكان بصحبته خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد بركات، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وكل من حازم إمام، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة.

وأشاد علام باللاعبين والجهاز الفني، واعتبر الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وطالب الجميع بالحفاظ على حالة التركيز وتأكيد الحسم فى زامبيا.

وقال علام إن اتحاد الكرة مدعومًا من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لا يدخر جهدًا من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لكل المنتخبات، مشددًا على أنه متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أنهى في وقت سابق إجراءات سفر المنتخب الأولمبي المصري إلى الأراضي الزامبية على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب.