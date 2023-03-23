رسالة الإمام الحلقة 1.. اعتقال خالد النبوى من الخلافة العباسية ورحيله لمصر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "رسالة الإمام" أحداثا متلاحقة حيث ظهر الإمام الشافعى "خالد النبوى" وهو فى المعتقل.

وبدأت الأحداث فى عام 800 م، حين تم إلقاء القبض على الإمام الشافعى وأرسل بالسلاسل إلى بغداد، مقر الخلافة العباسية، بتهم ملفقة، على أنه يقوم بدعم المتمردين الشيعة فى اليمن وكان الخليفة فى هذا التوقيت هارون الرشيد.

وحرص الشافعى على قراءة القرآن وصلاة الفجر فى الزنزانة مع مجموعة المعتقلين.

وانتقلت الأحداث بعد ذلك إلى توجه الإمام الشافعى إلى مصر فى عام 814 م، وأثناء رحيله من بغداد مع أسرته تتعرض زوجته إلى وعكة صحية شديدة.

أبطال رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.