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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أيهما أفضل.. مقارنة بين هواتف سامسونج جالاكسي A54 و M54

Samsung Galaxy M54
Samsung Galaxy M54

كشفت شركة  سامسونج  النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy A54 5G، وهو واحد من أفضل الأجهزة متوسطة المدى لعام 2023 ، مع إمكانيات رائعة ومعالج قوي وشاشة عرض رائعة في ألوانها وجودتها، ولكن سامسونج لديها هاتف آخر متوسط المدى أطلقته مؤخرا وهو Galaxy M54 5G.

وفقا لتقرير موقع gizchina يبدو التشابه بين الجهازين واضح Galaxy M54 و A54، هما أشقاء بالفعل والاختلافات قليلة،  ولكن يبدو من الوهلة الأولى أن M54 هو نسخة أفضل بإمكانيات أفضل من A54. هل يعني ذلك أنه اختيار أفضل من A54؟ 

Galaxy A54

مواصفات GALAXY M54 5G

يأتي هاتف Galaxy M54 بشاشة عرض Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة تتميز بدقة وضوح 1080 × 2400 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. تحت الغطاء ، نجد معالج Exynos 1380 ثماني النوى، قامت  Samsung  بإقران معالج الوحدة المركزية بذاكرة وصول عشوائي  8 جيجابايت رام وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة.

تتميز البطارية في موبايل  سامسونج  جالاكسي M54 5G بدعم شحن سريع بقدرة 25 وات ونجد أن هاتف Galaxy M54 5G بخيارين للتخزين الأساسي،  128 جيجابايت و 256 جيجابايت روم، مع فتحة بطاقة microSD للتوسيع.

فيما يتعلق بقسم الكاميرا ، يتميز هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M54 بإعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل معه خاصية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. وعلى الجانب الأمامي ، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

يأتي Galaxy M54 مزودًا بنظام تشغيل من المصنع أندرويد 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.1. للحماية توجد طبقة زجاج من Samsung Gorilla Glass 5 الواقي، ولكن بالنسبة للظهر والإطار اختارت Samsung البلاستيك. إلى جانب ذلك ، يأتي الهاتف بلونين مختلفين هما الأزرق الداكن والفضي.

Samsung Galaxy M54

أيهما أفضل M54 أو A54؟

لذا ، فإن السؤال الرئيسي هو ، كيف يمكن مقارنة هواتف Galaxy M54 و Galaxy A54؟ الاختلاف الأبرز بينهما نجده في الشاشة يأتي موبايل سامسونج جالاكسي A54 مع لوحة عرض مقاس 6.4 بوصة ، بينما يتميز M54 بشاشة عرض أكبر مقاس 6.7 بوصة. هذه الشاشة الأكبر تجعل من M54 اختيارًا أفضل للترفيه.

كلا الهاتفين يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ، ولكن نجد أن بطارية Galaxy M54 أكبر بنسبة 20٪ من بطارية Galaxy A54. أي أن Galaxy A54 يأتي ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، بينما يتميز M54 ببطارية 6000 مللي أمبير في الساعة ، وبالتالي دورة تشغيل أطول عمرا.

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الكاميرا الرئيسية لجهاز Galaxy M54 أفضل من كاميرا A54 أيضًا، حيث يأتي موبايل سامسونج جالاكسي A54 مزودًا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فقط مع خاصية التثبيت البصري OIS. ولكن مع M54 ، اختارت Samsung كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ، والتي يجب أن تقدم صورًا أفضل بشكل عام. لكن الكاميرا فائقة الاتساع في A54 أفضل من M54 وكذلك بالنسبة لعدسة الماكرو.

Samsung Galaxy M54

إجمالا وبشكل عام، يعد Galaxy M54 خيارا أفضل من A54 ، خاصةً إذا لم تكن مهتما بالكاميرا الثانوية للهاتف، سواء الماكرو أو فائقة الاتساع وتكتفي بالرئيسية.

بالنسبة لسعر موبايل سامسونج جالاكسي M54 غير محدد حتى الآن  لكن من المتوقع أن يكون في نفس الفئة السعرية لـ A54 ، والذي يباع بسعر 489.00 يورو، أي ما يصل إلى 16453 جنيه مصري

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