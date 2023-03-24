إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر

شكا عدد من سكان حى صبحى حسين - شرق الروبيكى - فى مدينة بدر، من وجود المخالفين من أصحاب محلات الخردة الغير مرخصة.

يقول عمار أحمد أحد المتضررين فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "تقوم المحلات بغلق الشوارع اسفل العقارات بالخردة وقطع غيار النقل الثقيل طوال اليوم والتعدي علي الطريق العام، بالإضافة إلى وضع كمبروسورات هواء شديدة الصوت اعلي اسطح المحلات، وذلك يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة".

وأضاف: "تسببت المحلات أيضا في اتلاف الطرق العامة بالزيوت والشحوم وإهدار كل ما تنفقه الدولة للارتقاء بمستوي شوارع العاصمة، واستخدام الأرصفة كمخازن للخردة، وانتشار كلاركات محملة بقطع غيار نقل ثقيل مما يتسبب في غلق الطرق امام المارة وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الأطفال الصغار والسكان للخطر الشديد ، واستخدام نيران الاكسي استيلين لقطع المعادن وقد يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقة بالإضافة الي عدم تطبيق خطوات السلامة والأمان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجودة اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.

وتابع: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش، انتشار سيارات الخردة حول العقار والشارع بالكامل وتلك يتم تقطيعها في عرض الطريق، وبالتالي يتم استخدام الطريق كورش”، مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة. ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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