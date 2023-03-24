المولوية في البداية.. ليال فنية وثقافية في أحد عشر مركزا بالتنمية الثقافية

انتهى قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن من إعداد البرنامج الفني والثقافي للقطاع بشهر رمضان المعظم، بمختلف مراكز الإبداع التابعة للصندوق، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتفتتح فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني أولى الفعاليات في السابع من رمضان- الاربعاء29مارس- بقصر الأمير طاز ، كما يفتتح في نفس اليوم معرض نفحات رمضانية، والمنشد زين محمود ليالي مركز طلعت حرب الثقافي.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية في أحد عشر مركزا تابعا لقطاع الصندوق منها: الفنانة منال محيي الدين وفرقتها، الشيخ محمود التهامي، الشيخ على الهلباوي، طقوس السمو، صالون الغورية الثقافي، الفنان كرم مراد بمركز إبداع قبة الغوري، كما يستضيف قصر الأمير طاز أوركسترا النور والأمل، الفنان الكبير أحمد إبراهيم، الفنانة رانيا يحي وفرقتها الموسيقية، كورال روح الشرق لشباب جامعة عين شمس، وثنائي العود دينا وغسان.

ويستقبل بيت السحيمي الشاعر الكبير ياسر قطامش وصالون "حكايات العم قطامش"، الشيخ محمود الحديوي ، الفنانة شاهيناز وفرقتها، السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، بالإضافة إلى عروض الأراجوز وخيال الظل وفرقة النيل للآلات الشعبية.

كما يقدم بيت الشعر العربي عددا من الأمسيات منها: صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وأخرى للشعر الصوفي في مصر، أما بيت العود العربي فيستضيف الفنان ماريو سعيد وفرقته الموسيقية، والفنان إسلام عبد العزيز وفرقته، بالإضافة إلى ندوة عن مسجد ومدرسة السلطان حسن بين العمارة والرواية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وبقصر الأمير بشتاك تشارك مجموعة الأصوات والمواهب الذهبية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع، المنشد إبراهيم راشد، والفنانة رضوى سعيد.

ويشارك مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة بعدد من الأنشطة منها: عرض مسرحية الأراجوز التعاون مع البيت الفني للمسرح، صالون ذاكرة الوطن، فرقة التنورة التراثية، وأمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة، وكورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافي.

كما يقيم بيت العيني عددا من الورش الفنية منها: رمضانيات "رسم وتلوين"، ورشة "رمضان زمان"، ورشة "فانوس رمضان"، وورشة حكي بعنوان "احكي يا شهر زاد"، بالإضافة إلى معرض فنون تشكيلية، وحفلات عزف وكورال، ومسرح عرائس.

ويستضيف مركز الإبداع الفني: ندوة لفضيلة الإمام الدكتور علي جمعه، وسلسلة "أرواح في المدينة" مع الكاتب محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري.

وفي الإسكندرية يستقبل مركز إبداع الحرية عدد من الحفلات الفنية منها فريق "نغم" للموسيقى العربية والسيرة الهلالية للشيخ زين محمود، كما يقدم مركز جمال عبد الناصر فرقة " أبو عوف" للموسيقى العربي وعرض حكي نتاج ورشة مطلوب ممثل.