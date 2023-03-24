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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا: أشرف زكي دايما مظلوم بسببي وأعمالي

روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي

حلت النجمة "روجينا" ضيفة اول حلقات برنامج " The Nine Show " للاعلامية دعاء صلاح، الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.


تحدثت "روجينا " عن اعمالها الفنية وتحديدا دور شخصيه " فدوه " التى قامت بتجسيدها فى مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان قائلة..ان فدوه من اهم الادوار اللى قدمتها وهى سبب نجاحى الكبير مع الجمهور وتابعت ان بعض الاعمال والشخصيات هى بصمة مع الجمهور.


وتحدثت روجينا عن والدتها وماهى الصفات التى اكتسبتها منها وقالت ..والدتى كانت صارمة واكتسبت هذه الصفه منها ، كما تحدثت عن زوجها الفنان اشرف زكى دائما مظلوم بسببها قائله...اشرف زوجى مظلوم بسببى والناس بتظلمه وفاكرين ان بشتغل علشان هو زوجى وماجده زكى هى فاكهه العيله ولا يوجد مشاكل بينا . 

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وكشفت روجينا عن مدى صداقتها للفنانه منى زكى ومشوار نجاحها الفنى ، 
وقامت روجينا ودعاء صلاح بالرقص والتشكيل مع فرقه صواريخ على الاغاني الشعبية.

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برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللى كريم ، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثى ، حمدى الميرغنى شيماء سيف وغيرهم .

روجينا دعاء صلاح أشرف نيللي كريم ريهام عبدالغفور

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