دروجبا: مكالمة البدري حسمت رحيلي للأهلي.. ورفضت الانتقال للزمالك

أكد أحمد حسن دروجبا ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك في صيف 2008 ولكنه اختار ارتداء القميص الأحمر.
وأشار دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه تلقى مكالمة من جانب حسام البدري المدرب العام وقتها للأهلي وتأكد من عدم توقيعه لأي فريق آخر.
وأوضح أنه أغلق الباب أمام مفاوضات الزمالك ورفض الانتقال للفريق الأبيض مؤكداً أن اللعب للأهلي له مذاق آخر وخاصة أنه لعب مع جيل كان الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء.
وقال دروجبا:" دفعت ثمن عدم قيدي في القائمة الأفريقية بابتعادي عن المشاركة لفترة ، ولن أنسى تلك الفترة في مشواري".