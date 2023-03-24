دروجبا: مكالمة البدري حسمت رحيلي للأهلي.. ورفضت الانتقال للزمالك

أكد أحمد حسن دروجبا ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك في صيف 2008 ولكنه اختار ارتداء القميص الأحمر.



وأشار دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه تلقى مكالمة من جانب حسام البدري المدرب العام وقتها للأهلي وتأكد من عدم توقيعه لأي فريق آخر.



وأوضح أنه أغلق الباب أمام مفاوضات الزمالك ورفض الانتقال للفريق الأبيض مؤكداً أن اللعب للأهلي له مذاق آخر وخاصة أنه لعب مع جيل كان الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء.



وقال دروجبا:" دفعت ثمن عدم قيدي في القائمة الأفريقية بابتعادي عن المشاركة لفترة ، ولن أنسى تلك الفترة في مشواري".