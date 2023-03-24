عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دروجبا: مكالمة البدري حسمت رحيلي للأهلي.. ورفضت الانتقال للزمالك

صدى البلد

 

أكد أحمد حسن دروجبا ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك في صيف 2008 ولكنه اختار ارتداء القميص الأحمر.
 

وأشار دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه تلقى مكالمة من جانب حسام البدري المدرب العام وقتها للأهلي وتأكد من عدم توقيعه لأي فريق آخر.


وأوضح أنه أغلق الباب أمام مفاوضات الزمالك ورفض الانتقال للفريق الأبيض مؤكداً أن اللعب للأهلي له مذاق آخر وخاصة أنه لعب مع جيل كان الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء.


وقال دروجبا:" دفعت ثمن عدم قيدي في القائمة الأفريقية بابتعادي عن المشاركة لفترة ، ولن أنسى تلك الفترة في مشواري".

الزمالك حسام البدري الريمونتادا البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

للتخفيف عن الأسر بسيناء.. مائدة متعددة الأصناف خلال شهر رمضان بتكلفة قليلة

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر الدولار عالميا

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

سعر جوال Oppo A77 في السعودية

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق.. داوم عليها بأول جمعة من رمضان

زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخروب بالخطوات

بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر

شاهد.. لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

فيديو

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ