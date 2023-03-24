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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي: مشاركتي في مسلسل الكتيبة 101 شرف كبير

كريم فهمي
كريم فهمي

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بالظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 ، والذى يتم عرضه حاليا. 

وعلق كريم فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” قائلاً : شرف كبير مشاركتي في مسلسل الكتيبه ١٠١ و شرف ما بعده شرف تجسيد شخصيه عظيمه.

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية. التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.

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أحداث مسلسل الكتيبة 101 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

 يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح. 
 

 

 

 

الكتيبة 101 وفاء عامر كريم فهمي فتحي عبدالوهاب الفنان عمرو يوسف

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